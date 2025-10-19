وزير الأوقاف يستقبل وزير خارجية المالديف لبحث تعزيز التعاون الدعوي والتدريبي

استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، الدكتور عبد الله خليل، وزير خارجية المالديف، وذلك بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الدعوية، والتدريبية، ونشر الفكر الوسطي المستنير.

وزير الأوقاف لوزير خارجية المالديف: نولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكات الدولية

وفي مستهل اللقاء، رحّب وزير الأوقاف بالضيف، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر وجمهورية المالديف، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكات الدولية في مجالات الدعوة، والتأهيل الديني، انطلاقًا من رسالتها في نشر قيم التسامح والسلام، ومواجهة الفكر المتطرف.

عقب اللقاء، قام وزير خارجية المالديف والوفد المرافق له بجولة ميدانية داخل المركز الثقافي الإسلامي، ودار القرآن الكريم، حيث اطّلع على ما تضمه من قاعات، ومرافق متطورة، وأعرب عن إعجابه بهذا الصرح الديني والحضاري الذي يجسد عظمة العمارة الإسلامية، ويعكس رسالة مصر الدينية والثقافية الرائدة.

وزير خارجية المالديف يزور مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

كما زار وزير خارجية المالديف والوفد المرافق له مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تعرّفوا على ما يضمه المسجد من معالم معمارية فريدة، ومكونات دينية وثقافية متميزة، معربين عن تقديرهم لهذا الصرح الإسلامي الكبير الذي يعدّ من أكبر المساجد في العالم، ويعكس مكانة مصر في خدمة الدين، ونشر قيم الجمال الروحي، والحضارة الإسلامية.

وأشاد الوفد بقوة التعاون، والتبادل العلمي والثقافي بين البلدين، وبالدور الريادي الذي تضطلع به مصر في نشر قيم التسامح والاعتدال على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد وزير الأوقاف حرص مصر المستمر على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدينية والشرعية في مختلف دول العالم، بما يسهم في تبادل الخبرات والمعارف النافعة، ويعزز استدامة الريادة الفكرية المصرية