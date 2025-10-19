الأوقاف: الاعتداء على المال العام أشد حرمة لأنه حق لجميع المواطنين

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن التعدي على المال العام يُعد أشد حرمة من الاعتداء على المال الخاص، موضحًا أن المال العام ملكية مشتركة لجميع المواطنين، وليس لفرد أو جهة بعينها.

وقال رسلان، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إن تكسير مقعد في مدرسة أو تخريب زجاج قطار لا يُعد اعتداءً على ممتلكات حكومية فقط، بل هو انتهاك مباشر لحق أكثر من 110 ملايين مواطن، مشددًا على أن هذا النوع من السلوكيات يكشف عن خلل في الوعي المجتمعي، ما يستدعي التدخل الفوري للتصحيح والمعالجة.

وأشار إلى أن مبادرة وزارة الأوقاف "صحّح مفاهيمك" تأتي ضمن جهود الوزارة لمواجهة الظواهر السلبية المنتشرة، وعلى رأسها التعدي على الممتلكات العامة، معتبرًا أن التوعية ضرورة مجتمعية للحفاظ على المال العام باعتباره أحد أعمدة الاستقرار والتنمية في أي مجتمع.