السفير ياسر سرور: الوضع في السودان يتطلب التوصل لهدنة إنسانية ووقف إطلاق النار

قال السفير ياسر سرور، مساعد وزير الخارجية، إن الوضع في السودان يتطلب في البداية التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار، قبل إطلاق أي عملية سياسية شاملة، مشدداً على أن هذه العملية يجب أن تكون بملكية سودانية لضمان قبولها ونجاحها على الأرض.

حل سوداني–سوداني

وأوضح أن الحل الأمثل هو حل سوداني–سوداني، مع التأكيد على أن المجتمع الدولي، ومن ضمنه مصر، دوره يتمثل في المساعدة وتسهيل هذه الحوارات وليس فرض الحلول.

مؤتمراً للقوى السياسية والمدنية

وأضاف السفير، في لقاء خاص في برنامج الحصاد الإفريقي من تقديم الإعلامي حساني بشير على شاشة القاهرة الإخبارية، أن مصر استضافت مؤتمراً للقوى السياسية والمدنية في السودان لتعزيز الحوار الوطني، وأن الجهود المصرية في هذا الإطار حظيت بإشادة كبيرة من وزراء ومسؤولين في عدة دول خلال لقاءاته العام الماضي، مؤكداً حرص القاهرة على دعم أي خطوات تعزز السلام والاستقرار.

الحوار السوداني الداخلي

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري أن مصر ستواصل دورها الفاعل في تسهيل الحوار السوداني الداخلي، مشدداً على أهمية التدرج في معالجة الأزمة والالتزام بقيادة سودانية للحل السياسي، مع استمرار التنسيق مع المجتمع الدولي لضمان نجاح المبادرات وتحقيق السلام المستدام في السودان.