ياسر سرور: جهود القاهرة ستستمر لضمان نجاح أي خطوات تهدف لإنهاء الحرب في السودان

قال السفير ياسر سرور، مساعد وزير الخارجية المصري، إن لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الفريق عبد الفتاح البرهان في القاهرة أظهر تطابقاً واضحاً في وجهات النظر بين القيادتين حول ضرورة إنهاء الحرب في السودان، مؤكداً أن هذه الرؤية تتماشى مع مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي ساهمت في وقف الحرب في قطاع غزة، وهو ما يمكن أن يشكل إطاراً مشتركاً لتطبيق جهود وقف الحرب في السودان.

وأضاف السفير، في لقاء خاص في برنامج الحصاد الإفريقي من تقديم الإعلامي حساني بشير على شاشة القاهرة الإخبارية، أن الإدارة الأمريكية الحالية أبدت اهتماماً واضحاً بتحقيق السلام في السودان، وأن الدعم الدولي من شأنه أن يساهم في الضغط على الأطراف المتنازعة لإنهاء النزاع نهائيا.

مبادرات تحقق السلام والاستقرار

وأوضح أن مصر تسعى للاستفادة من أي مبادرات تحقق السلام والاستقرار، سواء كانت ضمن آلية الرباعية أو من خلال مبادرات أخرى، لضمان وقف النزاع وحماية المدنيين وإعادة الأمن والاستقرار للبلاد.

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري أن جهود القاهرة ستستمر بالتنسيق مع جميع الشركاء الدوليين لضمان نجاح أي خطوات تهدف إلى إنهاء الحرب في السودان، مشدداً على أن مصر ملتزمة بدعم كل ما يسهم في استقرار السودان والمنطقة، مع التركيز على تطبيق الحلول العملية التي تحقق وقف إطلاق النار وإطلاق العملية السياسية الشاملة.