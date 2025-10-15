قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

«الإصلاح والنهضة»: قمة السيسي والبرهان محطة استراتيجية تؤكد وحدة السودان ووحدة مصالح النيل

محمد الشعراوي

ثمن المستشار نشأت عبد العليم، عضو الأمانة العامة بحزب الإصلاح والنهضة، وأمين تنظيم محافظة أسيوط بالحزب، زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان لمصر ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن اللقاء بين الرئيس السيسي والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يُشكل محطة مهمة في مسار العلاقات المصرية السودانية، ويؤكد عمق الترابط الأخوي والاستراتيجي بين البلدين في ظل ظروف إقليمية دقيقة.

وقال “عبد العليم”، في بيان، إن التأكيد الحاسم من الرئيس السيسي على دعم مصر الكامل لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، ورفضها القاطع لأي محاولات من شأنها تهديد أمنه أو النيل من تماسكه الوطني أو تشكيل أي كيانات حكم موازية للحكومة السودانية الشرعية هو رسالة واضحة وقوية تتبنى المصلحة العليا للدولة السودانية ووحدتها، وتضع خطًا أحمر أمام أي تدخلات قد تسعى لتقسيمه أو إضعافه، وهذا الثبات يُعزز الثقة في الدور المصري كشريك لا يساوم على وحدة السودان.

وأضاف أن التجديد المشترك للرفض القاطع لأي إجراءات أحادية على النيل الأزرق، وتأكيد البرهان على وحدة الموقف بين مصر والسودان، وتطابق مصالحهما إزاء قضية السد الإثيوبي يُعد إنجازًا دبلوماسيًا حيويًا، فهو يُعيد تأكيد التنسيق الاستراتيجي بين دولتي المصب لضمان حماية حقوقهما المائية المشتركة وفقًا للقانون الدولي.

وأوضح أن قمة الرئيس السيسي والبرهان نجحت في إعادة تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على مسارين حيويين وهما دعم وحدة وشرعية الدولة السودانية، وتأمين الحقوق المائية المشتركة، مشيرًا إلى أن التأكيد الصريح والحاسم للرئيس السيسي على دعم مصر الكامل لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، ورفضها القاطع لأي محاولات لتشكيل أي كيانات حكم موازية للحكومة السودانية الشرعية يُمثل رسالة قوية وضرورية في خضم الأزمة، وتؤكد التزام مصر بالشرعية وسلامة أراضي السودان، وتُفند أي محاولات للتدخل أو التقسيم، مما يُعزز الثقة في الدور المصري كداعم أساسي لوحدة الشقيقة.

وأكد أن الترحيب الأخوي من الرئيس السيسي، وعبارة البرهان التي تشيد بالدعم المصري المتواصل وتؤكد أن جهود الرئيس السيسي تُجسّد عمق العلاقات الأخوية تُبرز متانة العلاقة والتقدير المتبادل للدور القيادي في ظل الأزمات، مما يضع العلاقات المصرية السودانية في إطار الشراكة الاستراتيجية وليس مجرد الجوار.

نشأت عبد العليم الإصلاح والنهضة محافظة أسيوط عبدالفتاح البرهان

