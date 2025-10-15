برلماني: فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ترجمة لما تشهده البلاد من تطور في هذا الملف

أكد النائب محمود عصام موسى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2026-2028 للمرة الثالثة، يضاف لسجل إنجازات الدولة المصرية في الفترة الأخيرة.

وأشار في تصريحاته إلى أن إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2022، وما تضمنته من التأكيد على عدد من الحقوق، كان محفزا لأن تكون مصر عضوا في المجلس العالمي.

وأوضح عصام، أن جميع محافظات مصر شهدت تحركا ملحوظا في شأن الاهتمام بملف حقوق الإنسان على كافة المستويات، وهو الأمر الذي كان له تأثير مباشر في تحسين حياة المواطنين في مجالات الصحة والتعليم وغيرها.

وقال عضو مجلس النواب: مصر مستمرة في دعم حقوق الإنسان في ضوء ما أقره الدستور والقانون، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.