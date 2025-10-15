الفنان أحمد عبدالعزيز: الشر جزء من تكوين الحياة ووجوده ضروري لتحقيق التوازن الكوني|فيديو

قال الفنان أحمد عبد العزيز إن الشر جزء أصيل من طبيعة الحياة، وأن وجوده ضروري لتحقيق التوازن الكوني بين المتناقضات، مؤكدًا أن الحياة لا تستقيم إلا بوجود الخير والشر معًا.



وقال عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة صدى البلد 2،: "الشر موجود في الحياة بشكل أساسي، لأن الحياة قائمة على التضاد الخير والشر، العدل والظلم، الأبيض والأسود وده اللي بيخلي الدنيا ماشية في توازنها الطبيعي."



وأكد أن الأعمال الفنية التي تتناول الجانب المظلم من النفس البشرية لا تُروّج للشر، بل تكشفه وتواجهه، مضيفًا أن رسالته كفنان هي تحفيز الجمهور على التفكير في المعاني الإنسانية العميقة وراء الصراعات التي تعيشها الشخصيات الدرامية.



