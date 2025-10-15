أحمد عبد العزيز: شخصية العمدة غلاب واقعية وموجودة في المجتمع

أكد الفنان أحمد عبد العزيز أن شخصية "العمدة غلاب" التي جسدها في مسلسل "فهد البطل"، والذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان الماضي، تمثل نموذجًا حقيقيًا وواقعيًا موجودًا داخل المجتمع المصري، وليست مجرد شخصية خيالية كما قد يعتقد البعض.



وقال عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة صدى البلد 2، إن الدراما تعكس الواقع بكل ما فيه من تناقضات بين الخير والشر، موضحًا أن العمل الفني يهدف إلى تسليط الضوء على الظواهر السلبية الموجودة في المجتمع لتحذير الناس منها.

وأضاف: "نموذج العمدة غلاب موجود بالفعل؛ إحنا طول الوقت بنشتكي من المخدرات، وعالم المخدرات موجود حوالينا، فطبيعي نلاقي اللي بيزرع وبيصنع وبيوزّع، لأن الشر دايمًا له وجوه متعددة."

وأشار إلى أن ما جذبه لتجسيد الشخصية هو عمقها الإنساني والنفسي، خاصةً بعد أن ارتكبت جريمة قتل ضد شقيقها، ما دفعه للتفكير في أول جريمة قتل في التاريخ بين قابيل وهابيل، معتبرًا أن الفن يعكس الطبيعة البشرية في صراعاتها الأبدية.



