أبو العينين: الرئيس السيسي أدار المشهد السياسي بحكمة.. والدبلوماسية المصرية تصنع الفارق|فيديو
مصر تستضيف المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة وتنفيذ خطة شاملة للتعافي المبكر
بعد تحججه بالمرض للهروب من المحاكمة.. تقرير طبي يفضح نتنياهو
الخطر مازال قائما.. عمرو موسى: ما حدث مؤخرا أدى لأوضاع يمكن البناء عليها للتحرك نحو السلام
الأهرامات تضيء بأنغام التيكنو| حفلات عالمية تعيد مصر لصدارة السياحة والترفيه.. وحقيقة الطقوس الغريبة
بعد غلق الباب .. رئيس الوطنية للانتخابات يعلن تفاصيل تلقي طلبات الترشح
ترامب: نريد من حماس أن تتخلى عن السلاح.. ولا يوجد سبب لتدخل الجيش الأمريكي في غزة
عمرو موسى: السلام في ذهن الكثير من الإسرائيليين يعني استسلام الطرف الآخر
سفير أنقرة بالقاهرة: أكثر من 10 آلاف طالب مصري يدرسون في تركيا
عوض تاج الدين يوجه تحذير عاجل للمواطنين بسبب الأمراض التنفسية
كامل الوزير: نقدم كل الدعم للشركات السعودية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بمصر
البابا تواضروس: كلمة الله تُنير وتُبهج القلب وتحول البيت إلى سماء
رياضة

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد ابنته مكة

عائلة محمد صلاح
يارا أمين

احتفل النجم المصري محمد صلاح بعيد ميلاد ابنته مكة، حيث قام بنشر صورتها على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

محمد صلاح يتفوق على ميسي في قائمة “ملوك الأسيست”

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه داخل الملاعب الأوروبية، بعدما جاء ضمن قائمة أفضل صناع الأهداف في الدوريات الخمس الكبرى منذ موسم 2017-2018، وذلك وفقًا لإحصائية حديثة صادرة عن شبكة "سكاواكا" العالمية المتخصصة في أرقام كرة القدم.

وجاء صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، في المركز الثالث ضمن قائمة “ملوك الأسيست” برصيد 88 تمريرة حاسمة خلال مشواره مع الريدز، متفوقًا على الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي الذي حل رابعًا برصيد 85 أسيست.

وتصدر الترتيب النجم الألماني توماس مولر لاعب بايرن ميونخ السابق بـ 101 تمريرة حاسمة، بينما جاء البلجيكي كيفين دي بروين في المركز الثاني بـ 91 تمريرة حاسمة خلال فترته مع مانشستر سيتي ونابولي حاليًا.

وفيما يلي ترتيب العشرة الأوائل في القائمة:

  1. توماس مولر – 101 تمريرة حاسمة (246 مباراة)
  2. كيفين دي بروين – 91 تمريرة حاسمة (230 مباراة)
  3. محمد صلاح – 88 تمريرة حاسمة (295 مباراة)
  4. ليونيل ميسي – 85 تمريرة حاسمة (196 مباراة)
  5. جوشوا كيميتش – 70 تمريرة حاسمة (251 مباراة)
  6. ليروي ساني – 64 تمريرة حاسمة (217 مباراة)
  7. ترينت ألكسندر-أرنولد – 64 تمريرة حاسمة (252 مباراة)
  8. سون هيونج مين – 64 تمريرة حاسمة (271 مباراة)
  9. جوليان براندت – 62 تمريرة حاسمة (261 مباراة)
  10. أنطوان جريزمان – 62 تمريرة حاسمة (286 مباراة)

وبهذا الإنجاز، يواصل محمد صلاح تأكيد مكانته بين كبار نجوم العالم، بعدما تخطى أسماء لامعة في تاريخ اللعبة، ليبرهن مجددًا على قيمته الكبيرة وتأثيره في كرة القدم الأوروبية.

محمد صلاح مكة إنستجرام شبكة سكاواكا ليفربول ليونيل ميسي

المزيد

