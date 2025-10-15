قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين: الرئيس السيسي أدار المشهد السياسي بحكمة.. والدبلوماسية المصرية تصنع الفارق|فيديو
مصر تستضيف المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة وتنفيذ خطة شاملة للتعافي المبكر
بعد تحججه بالمرض للهروب من المحاكمة.. تقرير طبي يفضح نتنياهو
الخطر مازال قائما.. عمرو موسى: ما حدث مؤخرا أدى لأوضاع يمكن البناء عليها للتحرك نحو السلام
الأهرامات تضيء بأنغام التيكنو| حفلات عالمية تعيد مصر لصدارة السياحة والترفيه.. وحقيقة الطقوس الغريبة
بعد غلق الباب .. رئيس الوطنية للانتخابات يعلن تفاصيل تلقي طلبات الترشح
ترامب: نريد من حماس أن تتخلى عن السلاح.. ولا يوجد سبب لتدخل الجيش الأمريكي في غزة
عمرو موسى: السلام في ذهن الكثير من الإسرائيليين يعني استسلام الطرف الآخر
سفير أنقرة بالقاهرة: أكثر من 10 آلاف طالب مصري يدرسون في تركيا
عوض تاج الدين يوجه تحذير عاجل للمواطنين بسبب الأمراض التنفسية
كامل الوزير: نقدم كل الدعم للشركات السعودية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بمصر
البابا تواضروس: كلمة الله تُنير وتُبهج القلب وتحول البيت إلى سماء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أهمية كلمة الله في حياة المؤمن.. البابا تواضروس يحلل المزمور التاسع عشر في عظة الأربعاء

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم من كنيسة السيدة العذراء والقديس القوي الأنبا موسى بمنطقة النهضة، التابعة لقطاع كنائس مدينة السلام والحرفيين. 

وصلى قداسته صلوات العشية بمشاركة نيافة الأنبا مكسيموس الأسقف العام لقطاع كنائس مدينة السلام والحرفيين، وعدد من الآباء الأساقفة، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة وكهنة قطاع مدينة السلام والحرفيين.

وعقب العشية ألقى نيافة الأنبا مكسيموس وكهنة الكنيسة كلمات محبة وترحيب بقداسة البابا، ورتل خورس الشمامسة وكورال الكنيسة مجموعة من الألحان والترانيم. وتم عرض خطة التنمية المستدامة في قطاع كنائس مدينة السلام والحرفيين.

أهمية كلمة الله في حياتنا

وفي بداية العظة أعرب قداسة البابا عن سعادته بزيارته للكنيسة مقدمًا الشكر للجميع. واستكمل سلسلة "أصحاحات متخصصة"، وتحدث اليوم عن موضوع "أهمية كلمة الله في حياتنا"، وقرأ آيات المزمور التاسع عشر، وأكَّد مستخدمًا الآية "اَلْكَلاَمُ الَّذِي أُكَلِّمُكُمْ بِهِ هُوَ رُوحٌ وَحَيَاةٌ" (يو ٦: ٦٣) على أن بدون كلمة الله لا يمتلك الإنسان روح وحياة. 

وأوضح قداسته أن المزمور يصف كلمة الله، التي تدور في ثلاث تشبيهات من خلال ثلاث كلمات موجودة بالمزمور، ويجمع بينها اللون الأصفر والذي يرمز إلى كلمة الله، وهي: 
- الشمس، فكلمة الله تُنير.
- الذهب، فكلمة الله تلمع وثمينة.  
- العسل الطبيعي، فكلمة الله لها مذاق شهي وحلو، وتجعل الإنسان مقبولًا ومحبوبًا اجتماعيًّا.

وشرح قداسة البابا أهمية كلمة الله في حياة الإنسان، كالتالي: 
١- الخليقة هي كتاب مفتوح عن الله، وتشهد بعظمته، والكون ينطق بقدرة الله من خلال الجمال والاتساق الموجود في الكون، "ارْفَعُوا إِلَى الْعَلاَءِ عُيُونَكُمْ وَانْظُرُوا، مَنْ خَلَقَ هذِهِ؟" (إش ٤٠: ٢٦). 
٢- كلمة الله ترُد النفس، وتجعل الإنسان يشعر في داخله أنه موجودًا في حضن الله، لذلك تضع الكنيسة في شرقية الهيكل أيقونة البانطوكراتور (حضن الآب)، مثلما حدث في مَثَل الابن الضال عندما عاد وأخذه أبوه في حضنه، "لِكُلِّ كَمَال رَأَيْتُ حَدًّا، أَمَّا وَصِيَّتُكَ فَوَاسِعَةٌ جِدًّا" (مز ١١٩: ٩٦). 
٣- كلمة الله تقود الإنسان دائمًا من التأمل إلى التوبة، وتنقله من الكلام إلى الفعل، فعندما يرى الإنسان مجد الله يكتشف صغره، ويرى الخطية التي بداخله، "«وَيْلٌ لِي! إِنِّي هَلَكْتُ، لأَنِّي إِنْسَانٌ نَجِسُ الشَّفَتَيْنِ، وَأَنَا سَاكِنٌ بَيْنَ شَعْبٍ نَجِسِ الشَّفَتَيْنِ، لأَنَّ عَيْنَيَّ قَدْ رَأَتَا الْمَلِكَ رَبَّ الْجُنُودِ»" (إش ٦: ٥). 


٤- كلمة الله تدعو الإنسان للتسبيح والفرح، حتى أن كلمة "الليلويا" تكررت كثيرًا في العهد القديم، بينما ذُكرت مرة واحدة في العهد الجديد في سفر الرؤيا، وتكررت في أصحاح واحد أربع مرات والتي تُمثل البشر الموجودين في جهات الأرض الأربعة الذين صاروا في حياتهم "الليلويا" (فرحين)، "«الْمَجْدُ للهِ فِي الأَعَالِي، وَعَلَى الأَرْضِ السَّلاَمُ، وَبِالنَّاسِ الْمَسَرَّةُ»" (لو ٢: ١٤). 
٥- كلمة الله تجعل قلب وبيت الإنسان سماءً، "هَا مَلَكُوتُ اللهِ دَاخِلَكُمْ" (لو ١٧: ٢١)، وكلمة الله تُعلم الإنسان المحبة وعندما يصنع محبة يصبح في السماء، فحيثما توجد المحبة توجد السماء لأن الله هو المحبة بعينها، لذلك الكلمة الطيبة والمشجعة داخل البيت تجعله قطعة من السماء.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني كنائس مدينة السلام الكنيسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس

هالة صدقي

العربية اتقلبت 3 مرات.. أول تعليق من هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث

قائد سرب الطيران المصري

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

ترشيحاتنا

رئيس مجلس القضاء الأعلى

رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل رئيس محكمة استئناف المنصورة

القيد العائلي

خطوات استخراج القيد العائلي إلكترونيا 2025

جثة - أرشيفية

رموه من الخامس.. مصرع شاب على يد مجموعة أشخاص في السلام

بالصور

10 أخطاء في طهى الطعام تصيبك بمرض شهير

طهى الطعام
طهى الطعام
طهى الطعام

موديل الالفينات.. اوبل أسترا بـ 200 الف جنيه

اوبل أسترا ‏موديل 2005
اوبل أسترا ‏موديل 2005
اوبل أسترا ‏موديل 2005

احم نفسك.. اعرف طرق الوقاية من التهابات المسالك البولية

التهابات المسالك البولية
التهابات المسالك البولية
التهابات المسالك البولية

5 سيارات أوتوماتيك زيرو 2026 أقل من 900 ألف جنيه

سيارات أوتوماتيك
سيارات أوتوماتيك
سيارات أوتوماتيك

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

صعوبات في حياة يسرا

يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد