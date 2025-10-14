البابا تواضروس: توقيع اتفاقية غزة على أرض مصر سيسجله التاريخ بأحرف من نور

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني أن توقيع اتفاقية إنهاء الحرب في غزة اليوم على أرض مصر يجب أن يسجل في تاريخ مصر الحديث بأحرف من نور، معربًا عن سعادته بهذا الحدث.

وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية أجراها مع قداسته، أمس، الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء DMC" المذاع على قناة DMC.

جائزة كبرى

وأضاف قداسته أن مجئ قادة وزعماء العالم إلى مصر بمثابة جائزة كبرى لها وأنه إن كان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحكم منصبه، يقدم قلادة النيل والأوسمة الرفيعة، فإن ما حدث اليوم يعتبر "قلادة" من العالم كله توضع على صدر مصر والقيادة السياسية.

مشيدًا بالجهد الذي بذلته مصر والرئيس السيسي طوال العامين الماضيين اللذين شهدا آلامًا ومعاناة وقتلى وجرحى من سيدات وأطفال.

وردًا على سؤال عن زيارة قداسة البابا لمحافظة أسيوط، قال قداسته: "رتبنا لهذه الزيارة قبلها بفترة، أسيوط بها عدد كبير من الإيبارشيات وعدد من المطارنة والأساقفة وعدد كبير من الأديرة وفيها كثافة، وكانت هذه فرصة طيبة جدًا لهذه الزيارات، وقد تعمدت أن أزور المدن الكبيرة والمراكز والقرى واتقابل مع الناس وأخواتنا المسلمين، وكان الترحيب فائقًا سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي." وأشاد قداسة البابا بمحافظ أسيوط اللواء دكتور هشام أبو النصر، وأشاد كذلك بمدير الأمن وكافة الأجهزة الأمنية والدور الكبير الذي قامت به في تنظيم الزيارة. ولفت إلى أن أصداء الزيارة امتدت إلى أبناء الكنيسة القبطية في كافة أنحاء العالم.

وعن وقوع أحداث سعيدة خلال شهر أكتوبر نوه قداسته إلى أن روح أكتوبر روح جميلة، ووقوع هذه الأحداث المفرحة في شهر أكتوبر أمر يمنحنا الإحساس ويجعلنا كمصريين أكثر تقارب من بعضنا البعض.