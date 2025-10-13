البابا تواضروس الثاني يستقبل نيافتي الأنبا باڤلوس والأنبا ديسقورس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الاثنين، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، نيافتي الأنبا باڤلوس أسقف اليونان، والأنبا ديسقورس أسقف إيبارشية جنوبي ألمانيا ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ.

وخلال اللقاء، عرض نيافة الأنبا باڤلوس على قداسة البابا عددًا من الملفات الخاصة بخدمته في اليونان، كما قدّم نيافة الأنبا ديسقورس تقريرًا عن خدمته الرعوية في جنوبي ألمانيا والدير.

ويأتي هذا اللقاء في إطار المتابعة الأبوية الدائمة التي يوليها قداسة البابا لخدمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إيبارشياتها المنتشرة خارج مصر، وحرصه على دعم ورعاية الآباء الأساقفة في مسؤولياتهم الرعوية.