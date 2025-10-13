قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

البابا تواضروس الثاني يستقبل نيافتي الأنبا باڤلوس والأنبا ديسقورس

ميرنا رزق

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الاثنين، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، نيافتي الأنبا باڤلوس أسقف اليونان، والأنبا ديسقورس أسقف إيبارشية جنوبي ألمانيا ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ.

وخلال اللقاء، عرض نيافة الأنبا باڤلوس على قداسة البابا عددًا من الملفات الخاصة بخدمته في اليونان، كما قدّم نيافة الأنبا ديسقورس تقريرًا عن خدمته الرعوية في جنوبي ألمانيا والدير.

ويأتي هذا اللقاء في إطار المتابعة الأبوية الدائمة التي يوليها قداسة البابا لخدمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إيبارشياتها المنتشرة خارج مصر، وحرصه على دعم ورعاية الآباء الأساقفة في مسؤولياتهم الرعوية.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الأنبا باڤلوس أسقف اليونان إيبارشية جنوبي ألمانيا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

