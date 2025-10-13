قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإمارات تبحث مع تركيا والعراق أهمية قمة شرم الشيخ للسلام في دفع الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار في المنطقة
خبير استراتيجي: نجاح قمة شرم الشيخ دفعة قوية وخطة إعمار غزة ستسير وفق المشروع المصري
أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو لم ينجح في فك عزلته الدولية
الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور
20 مليون إسترليني لغزة وإشادة بالرئيس السيسي.. بيان مهم للسفارة البريطانية بالقاهرة
الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة.. منتخب الرأس الأخضر يتأهل لنهائيات كأس العالم
البابا تواضروس عن قمة شرم الشيخ: سلام الله الأبدي يعم منطقتنا والعالم
الأهلي يثمن جهود السيسي بـ قمة شرم الشيخ: عاشت مصر سندا لـ أشقائها
تكنولوجيا حديثة وتدريب متطور.. سر تفوق مصر في خفض معدلات الجريمة بعد إشادة الرئيس ترامب
حكم ارتداء الأساور للرجال.. أمين الإفتاء: تركه أولى لعدم التشبه بالنساء
اقتصاد

علاء نصر الدين: قمة شرم الشيخ وزيارة ترامب تؤكدان ثقة العالم في الاقتصاد المصري

قمة شرم الشيخ
قمة شرم الشيخ
ولاء عبد الكريم

أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن استضافة مصر للقمة المصرية – العربية – الأوروبية في شرم الشيخ بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمثل تأكيدًا واضحًا على الثقة الدولية المتزايدة في الاقتصاد المصري ودوره المحوري في استقرار المنطقة.

وأوضح نصر الدين فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" أن توقيع اتفاقية السلام ووقف الحرب على غزة خطوة مهمة ستُسهم في تعزيز بيئة الأمن بالشرق الأوسط، وهو ما سينعكس إيجابًا على حركة التجارة والصناعة والاستثمار، لافتًا إلى أن حالة الاستقرار ستشجع الشركات العالمية على التوسع في استثماراتها بمصر باعتبارها بوابة رئيسية للأسواق الإفريقية والعربية.

وأشار إلى أن القمة تُعد فرصة حقيقية لتعزيز التعاون الصناعي العربي – الأوروبي، من خلال إطلاق مشروعات مشتركة في مجالات التصنيع الأخضر والطاقة النظيفة وسلاسل الإمداد، مؤكدًا أن اتحاد الصناعات المصرية يسعى إلى الاستفادة من هذا الزخم السياسي لدعم التكامل الاقتصادي بين الدول العربية وجذب رؤوس أموال جديدة للقطاع الصناعي.

وأضاف علاء نصر الدين أن مصر تمتلك مقومات قوية لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير بفضل بنيتها التحتية الحديثة والمناطق الصناعية المتكاملة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تواصل بنجاح تحويل مسار التحديات الإقليمية إلى فرص تنموية حقيقية تعزز مكانة مصر كدولة رائدة في السلام والتنمية المستدامة.


 

علاء نصر الدين غرفة صناعة الأخشاب اتحاد الصناعات المصرية

