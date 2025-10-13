علاء نصر الدين: قمة شرم الشيخ وزيارة ترامب تؤكدان ثقة العالم في الاقتصاد المصري

أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن استضافة مصر للقمة المصرية – العربية – الأوروبية في شرم الشيخ بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمثل تأكيدًا واضحًا على الثقة الدولية المتزايدة في الاقتصاد المصري ودوره المحوري في استقرار المنطقة.

وأوضح نصر الدين فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" أن توقيع اتفاقية السلام ووقف الحرب على غزة خطوة مهمة ستُسهم في تعزيز بيئة الأمن بالشرق الأوسط، وهو ما سينعكس إيجابًا على حركة التجارة والصناعة والاستثمار، لافتًا إلى أن حالة الاستقرار ستشجع الشركات العالمية على التوسع في استثماراتها بمصر باعتبارها بوابة رئيسية للأسواق الإفريقية والعربية.

وأشار إلى أن القمة تُعد فرصة حقيقية لتعزيز التعاون الصناعي العربي – الأوروبي، من خلال إطلاق مشروعات مشتركة في مجالات التصنيع الأخضر والطاقة النظيفة وسلاسل الإمداد، مؤكدًا أن اتحاد الصناعات المصرية يسعى إلى الاستفادة من هذا الزخم السياسي لدعم التكامل الاقتصادي بين الدول العربية وجذب رؤوس أموال جديدة للقطاع الصناعي.

وأضاف علاء نصر الدين أن مصر تمتلك مقومات قوية لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير بفضل بنيتها التحتية الحديثة والمناطق الصناعية المتكاملة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تواصل بنجاح تحويل مسار التحديات الإقليمية إلى فرص تنموية حقيقية تعزز مكانة مصر كدولة رائدة في السلام والتنمية المستدامة.



