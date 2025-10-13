شباب يقتحمون استوديو «على مسئوليتي» في شرم الشيخ لالتقاط صور مع الإعلامي أحمد موسى

شهد استوديو برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» حالة من الحماس، بعد أن اقتحم عدد من الشباب العاملين في شرم الشيخ موقع التصوير أثناء البث المباشر لتغطية فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام، رغبةً في التقاط صور تذكارية مع الإعلامي أحمد موسى.

وخلال وقوفهم معه أمام الكاميرا، هتف الشباب بحماس: «تحيا مصر.. ويحيا الرئيس عبد الفتاح السيسي.. ربنا يخلي الرئيس السيسي»، وسط أجواء من الفرح والتفاعل داخل الاستوديو.

ومن جانبه، وصف الإعلامي أحمد موسى اليوم بأنه يوم تاريخي سيحدد مستقبل شعوب المنطقة، مؤكدًا أن ما جرى فاق التوقعات، خاصة مع الحضور الدولي الكبير.

وأشار موسى إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل متأخرًا إلى القمة، إلا أنه قضى نحو أربع ساعات متواصلة في شرم الشيخ، ما يعكس أهمية الحدث.

واختتم موسى حديثه قائلًا: «اليوم يكتب التاريخ في هذه المنطقة.. مبروك علينا، مبروك على حقن الدماء، ومبروك على بداية مرحلة جديدة».