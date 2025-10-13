قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شباب يقتحمون استوديو «على مسئوليتي» في شرم الشيخ لالتقاط صور مع الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى
أحمد موسى
رنا عبد الرحمن

شهد استوديو برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» حالة من الحماس، بعد أن اقتحم عدد من الشباب العاملين في شرم الشيخ موقع التصوير أثناء البث المباشر لتغطية فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام، رغبةً في التقاط صور تذكارية مع الإعلامي أحمد موسى.

وخلال وقوفهم معه أمام الكاميرا، هتف الشباب بحماس: «تحيا مصر.. ويحيا الرئيس عبد الفتاح السيسي.. ربنا يخلي الرئيس السيسي»، وسط أجواء من الفرح والتفاعل داخل الاستوديو.

ومن جانبه، وصف الإعلامي أحمد موسى اليوم بأنه يوم تاريخي سيحدد مستقبل شعوب المنطقة، مؤكدًا أن ما جرى فاق التوقعات، خاصة مع الحضور الدولي الكبير.

وأشار موسى إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل متأخرًا إلى القمة، إلا أنه قضى نحو أربع ساعات متواصلة في شرم الشيخ، ما يعكس أهمية الحدث.

واختتم موسى حديثه قائلًا: «اليوم يكتب التاريخ في هذه المنطقة.. مبروك علينا، مبروك على حقن الدماء، ومبروك على بداية مرحلة جديدة».

