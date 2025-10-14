تسلا تتصدر مبيعات السيارات في كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات قطاع صناعة السيارات في كوريا الجنوبية ارتفاع مبيعات السيارات المستوردة في السوق المحلية خلال سبتمبر بأكثر من 30% مقارنة بالعام الماضي.

وبلغ إجمالي عدد السيارات المستوردة المسجلة حديثا 32,834 وحدة الشهر الماضي، بزيادة قدرها 32.2% مقارنة بـ 24,839 وحدة في العام السابق.

تصدرت تسلا قائمة المبيعات للشهر الثالث على التوالي ببيع 9,069 وحدة، تلتها مرسيدس-بنز بـ 6,904 وحدات، وبي إم دبليو بـ 6,610 وحدات، وكان طراز تسلا موديل "واي" (Y) الأكثر مبيعا، حيث سجلت مبيعاته 8,361 وحدة.

من حيث نوع الوقود، بلغت مبيعات السيارات الهجينة 16,585 وحدة، أي ما يعادل 50.5% من الإجمالي، تليها السيارات الكهربائية بنسبة 39.3%، وسيارات البنزين بنسبة 9.5%، وسيارات الديزل بنسبة 0.7%.