الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور

صبري طلبه

تواصل بي واي دي الصينية من تعزيز تواجدها في عالم السيارات الكهربائية؛ بعد الكشف عن السيارة ليوبارد 5 موديل 2025، والتي ظهرت عبر مجموعة من الصور الجديدة، والتي تعكس مفهوم الـ SUV الرياضي، مع تمتعها بمقصورة عصرية وباقة من التجهيزات.

مواصفات بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025

تستند السيارة بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025 إلى نظام دفع هجين متطور، يعتمد على محرك بنزين سعة 1.5 لتر تيربو يعمل مع محركين كهربائيين.

ويحقق هذا التكوين قدرة إجمالية تصل إلى 687 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 760 نيوتن متر، ويتيح نظام الدفع الكلي إمكانية توزيع القوة على جميع العجلات لتحسين الأداء على الطرق المختلفة.

تأتي البطارية المستخدمة بسعة 31.8 كيلوواط/ساعة، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/س في زمن يقدر بحوالي 4.8 ثانية، ويتصل هذا النظام بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

تصميم وأبعاد BYD ليوبارد 5

يبلغ طول السيارة بي واي دي BYD ليوبارد 5 نحو 4,890 مم، وعرض يبلغ 1,970 مم، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1,920 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,800 مم.

وتأتي مزودة بجنوط ألمنيوم رياضية بقياس 18 بوصة، إضافة إلى مصابيح أمامية وخلفية ونهارية تعمل بالكامل بتقنية  LED، كما تضم المركبة فتحة سقف بانورامية، ومرايا جانبية كهربائية إلى جانب إشارات انعطاف مدمجة.

تجهيزات السيارة بي واي دي BYD ليوبارد 5

زودت السيارة بنظام تثبيت السرعة المتكيف، ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى نظام التحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي. 

وتشمل الأنظمة أيضًا مراقبة النقطة العمياء، والتنبيه عند مغادرة المسار مع خاصية المساعدة في البقاء داخله، وتوفر كاميرات محيطية تغطي زاوية 360 درجة، إلى جانب حساسات أمامية وخلفية لتسهيل عملية الركن، ووسائد هوائية للحماية.

وتعتمد السيارة على شاشات رقمية متعددة لعرض المعلومات والترفيه، أبرزها شاشة مركزية بقياس 15.6 بوصة، وشاشة عدادات رقمية خلف عجلة القيادة بقياس 12.3 بوصة.

كما تتوفر شاشة ترفيه مستقلة للراكب الأمامي بنفس القياس، إلى جانب النظام الصوتي الذي يتكون من 18 سماعة موزعة في أنحاء المقصورة، ويضاف إلى ذلك شاحن لاسلكي في الصف الأول، وإضاءة داخلية محيطية قابلة للتخصيص، بالإضافة إلى ثلاجة تبريد مدمجة مخصصة للمشروبات.

