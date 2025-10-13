قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أشرف سنجر: إرادة مصر والرئيس السيسي حفزت ترامب لإيجاد مبادرة لإنهاء الحرب في غزة
خطوات لإرجاع الفيزا لو اتسحبت في الماكينة
آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025
بمشاركة الرئيس السيسي و ترامب.. صورة تذكارية جماعية للقادة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام
عمرو أديب: غياب نتنياهو عن قمة شرم الشيخ من أفضل الأشياء اليوم
ترامب يصافح الرئيس الفلسطيني ويلتقط صورة تذكارية معه في قمة شرم الشيخ
وزير الخارجية الأمريكي: مصر كانت مساهمًا حقيقيًا بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
ترامب يشيد بالرئيس السيسي لانخفاض معدلات الجريمة في مصر
"الوحيد القادر على إقرار السلام".. 5 رسائل قوية من الرئيس السيسي لترامب
مندوب فلسطين بالجامعة العربية: مشاركة أبو مازن في قمة شرم الشيخ جاء بضغوط مصرية
ترامب: أنا والرئيس السيسي لدينا كيمياء جيدة جدا في التعامل
السيسي: كنت واثقًا أن ترامب الوحيد القادر على إنهاء الصراع في غزة وتحقيق السلام بالشرق الأوسط
بالصور

بعد ظهورها بقمة شرم الشيخ.. معلومات هامة عن ‏"الوحش"‏ سيارة الرئيس الأمريكي ترامب

سيارة الوحش
سيارة الوحش
كريم عاطف

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطار شرم الشيخ فور وصوله لحضور قمة شرم الشيخ للسلام، و استقل الرئيسين سيارة "الوحش" للوصول لمكان انعقاد القمة.

وتعتبر سيارة "الوحش" أو "‏The Beast‏" هي سيارة الرئاسة الأمريكية و الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي واحدة من أقوى وأكثر السيارات أمانًا في العالم، وتستند لطراز كاديلاك، وتضم مجموعة من الميزات الاستثنائية التي تضمن الحماية القصوى للمسؤولين الأمريكيين.

وتتمتع سيارة "الوحش" بقدرة عالية على مقاومة الرصاص، حيث زودت بمقاطع فولاذية درعية و ابواب فولازية وزجاج مقوم للاعيرة النارية بسمك 13 سم‎، تجعلها محصنة ضد الهجمات المباشرة من الأسلحة النارية، ويبلغ وزنها حوالي 8 أطنان، ‏بالإضافة الى محيط مضاد للانفجارات في حالة حدوث هجوم باستخدام المتفجرات.

زودت السيارة ‏"الوحش" بنظام متطور للاتصال بالأجهزة الأمنية في أي لحظة، بالإضافة إلى أنظمة متقدمة لإطفاء الحريق وحقائب تحتوي على أكسجين للطوارئ، وقنابل غاز مسيل للدموع، وقنابل يدوية تعمل بالدفع الصاروخي، وبنادق رشاشة، وألواح أرضية مدرعة للحماية.

تستغرق السيارة مدة زمنية قدرها 15 ثانية للوصول إلى سرعة 60 ميلا في الساعة أي "‏97 ‏كم/ساعة" وهي السرعة القصوى للسيارة ومقيدة إلكترونيا لأسباب أمنية، حيث دعمت بمحرك ديزل V8 بسعة 6.5 لتر، وتقدم بأبعاد ضخمة مع طول يصل إلى حوالي 5.5 متر وعرض يتجاوز 2 متر.

إطارات السيارة مصممة للسير حتى إذا تعرضت للتلف، مما يعزز من قدرات الثبات على الطرق الوعرة وللمناورة أيضا، ومقصورة السيارة تتسم بالرحابة وقدرات عالية الأداء من عناصر السلامة والتكنولوجيا.

تحتوي السيارة على نظام وقود مزدوج مع خزانات وقود مدرعة، ونظام إطفاء حريق متقدم يمكنه التعامل مع الحرائق الناجمة عن الهجمات الكيميائية، كما تحتوي على نظام اتصالات متقدم يسمح للرئيس بالتواصل مع المسؤولين الحكوميين في أي وقت، ونظام حماية متقدم يمكنه التعامل مع الهجمات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية. 

يوجد حوالي 10 سيارات "وحش" في الخدمة حاليا، ويتم تحديثها بانتظام لمواكبة التهديدات الأمنية المتغيرة، وتقدر تكلفة السيارة الواحدة بحوالي ‏‏1.5 مليون دولار أمريكي.

