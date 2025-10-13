قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"التأمين الصحي الشامل": تعاون وثيق مع المنظومة الحكومية لحل الشكاوى في أسرع وقت
عاجل| ترامب يغادر مطار بن غوريون متوجها إلى قمة شرم الشيخ للسلام
عمرو أديب: نيتنياهو ورط ترامب في كل طلباته ومنها هضبه الجولان
ضياء رشوان: لا مبررات دينية وراء إلغاء نتنياهو زيارته لمصر
الصحة تواصل تفعيل منظومة القوى العاملة الإلكترونية بمديرية القاهرة
أخبار التوك شو.. ترامب: 20 محتجزا إسرائيليا سيعودون اليوم إلى عائلاتهم.. ولميس الحديدي تعلق على غياب نتنياهو عن قمة شرم الشيخ
الرئيس السيسي يقرر منح ترامب قلادة النيل في قمة شرم الشيخ للسلام| وخبير يحلل
وزارة الإنتاج الحربي تشارك في معرض مصر للطاقة النظيفة والتقنيات المتطورة
عرضوا حياتهم والمواطنين للخطر.. القبض على 3 أشخاص إستعرضوا بسياراتهم بالغربية
الرئيس السيسي يستقبل إنفانتينو رئيس الفيفا على هامش قمة شرم الشيخ
المستشار الألماني يطالب ترامب بإنهاء الحرب في أوكرانيا بعد اتفاق غزة
أحمد موسى: القادة يجتمعون مع الرئيس السيسي.. وترامب تأخر عن القمة ساعتين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
Red Magic 11 Pro .. أفضل هاتف أندرويد لمحبي الألعاب في 2025

لمياء الياسين

تعد نوبيا من بين العلامات التجارية والتي تستعد لإطلاق هواتف ذكية جديدة مزودة بمعالج سنابدراجون 8 إيليت من الجيل الخامس وتشمل هذه الهواتف سلسلة ريد ماجيك 11 برو ونوبيا Z80 ألترا ومن أبرز مميزات مجموعة هواتف نوبيا الرائدة تصميمها الخالي من النتوءات، والذي يوفر تجربة مشاهدة كاملة للشاشة، بفضل كاميرا مدمجة تحتها. إضافةً إلى ذلك، من المتوقع أن يتميز كلا الهاتفين الرائدين ببطاريات كبيرة.

هواتف Red Magic 11 Pro

وفقًا لتقارير حديثة، ستكون سلسلة  هواتف Red Magic 11 Pro الهاتف الوحيد المزود بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 ببطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير/ساعة. والآن، كشف تسريب جديد من Weibo أن هاتف Nubia Z80 Ultra سيحمل بطارية ضخمة بسعة 7200 مللي أمبير/ساعة.

على الرغم من احتوائه على بطارية ضخمة، سيحافظ هاتف Nubia Z80 Ultra على تصميمه الرائع، حيث يبلغ سمكه 7.8 ملم فقط ويزن حوالي 225 غرامًا. ويدعم الهاتف الشحن السريع السلكي بقوة 90 واط، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي.

مواصفات هاتف Nubia Z80 Ultra 

تشير التقارير إلى أن هاتف Nubia Z80 Ultra سيأتي مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة تصل إلى 16 جيجابايت وسيعمل بنظام التشغيل Android 16 المستند إلى Nebula AIOS. ويقال إنه يتميز بشاشة AMOLED مسطحة بمعدل تحديث 144 هرتز ودقة 1.5K، مما يوفر تجربة مشاهدة سلسة وغامرة.

للتصوير، من المتوقع أن يتضمن الجهاز كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع بُعد بؤري 35 مم ، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل بقياس 1/1.55 ​​بوصة، وعدسة تليفوتوغرافي

 أما في الواجهة الأمامية، فقد تحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل مدمجة تحت الشاشة، مع الحفاظ على جمالية الشاشة الكاملة.
من المقرر إطلاق سلسلة Red Magic 11 Pro في 17 أكتوبر في الصين ، بينما من المتوقع إطلاق Nubia Z80 Ultra رسميًا في 22 أكتوبر . 

العلامات التجارية هواتف ذكية الجيل الخامس معالج سنابدراجون 8 إيلي هواتف Red Magic 11 Pro

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالًا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

الكبد

طبيب الجهاز الهضمي يكشف عن مشروب يومي يذيب دهون الكبد

حادث بالبحيرة

التفاصيل الكاملة لوفاة شاب متأثرًا بإصابته على يد أحد أقاربه بالبحيرة

مشغولات ذهبية

بفعل الدولار.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر

وصول الدفعة الثانية من المعتقلين إلى خان يونس جنوب قطاع غزة

وصول الدفعة الثانية من المعتقلين بإسرائيل إلى خان يونس بغزة

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

وزير الخارجية الروسي: نؤكد على إيقاف إطلاق النار الفوري ونتمنى نجاح قمة شرم الشيخ

دونالد ترامب

رئيس الكنيست الإسرائيلي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام في العام المقبل

أول سيارة طائرة من تويوتا.. كهربائية وبدون سائق

تويوتا

خدوش بسيطة تفقد سيارة لوسيد 121 ألف دولار من قيمتها

لوسيد

قبل تكريمه بالقاهرة السينمائي.. محمد عبد العزيز: اتصال حسين فهمي تقدير لمشوارى.. بدايتى الفنية الأصعب فى تاريخي.. لم اعتزل ومستمر فى رسالتى عبر التدريس.. كريم فنان ذكي ولم اتدخل فى اختيارته.. حوار

المخرج محمد عبد العزيز

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

