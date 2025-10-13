Red Magic 11 Pro .. أفضل هاتف أندرويد لمحبي الألعاب في 2025

تعد نوبيا من بين العلامات التجارية والتي تستعد لإطلاق هواتف ذكية جديدة مزودة بمعالج سنابدراجون 8 إيليت من الجيل الخامس وتشمل هذه الهواتف سلسلة ريد ماجيك 11 برو ونوبيا Z80 ألترا ومن أبرز مميزات مجموعة هواتف نوبيا الرائدة تصميمها الخالي من النتوءات، والذي يوفر تجربة مشاهدة كاملة للشاشة، بفضل كاميرا مدمجة تحتها. إضافةً إلى ذلك، من المتوقع أن يتميز كلا الهاتفين الرائدين ببطاريات كبيرة.

هواتف Red Magic 11 Pro

وفقًا لتقارير حديثة، ستكون سلسلة هواتف Red Magic 11 Pro الهاتف الوحيد المزود بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 ببطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير/ساعة. والآن، كشف تسريب جديد من Weibo أن هاتف Nubia Z80 Ultra سيحمل بطارية ضخمة بسعة 7200 مللي أمبير/ساعة.

على الرغم من احتوائه على بطارية ضخمة، سيحافظ هاتف Nubia Z80 Ultra على تصميمه الرائع، حيث يبلغ سمكه 7.8 ملم فقط ويزن حوالي 225 غرامًا. ويدعم الهاتف الشحن السريع السلكي بقوة 90 واط، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي.

مواصفات هاتف Nubia Z80 Ultra

تشير التقارير إلى أن هاتف Nubia Z80 Ultra سيأتي مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة تصل إلى 16 جيجابايت وسيعمل بنظام التشغيل Android 16 المستند إلى Nebula AIOS. ويقال إنه يتميز بشاشة AMOLED مسطحة بمعدل تحديث 144 هرتز ودقة 1.5K، مما يوفر تجربة مشاهدة سلسة وغامرة.

للتصوير، من المتوقع أن يتضمن الجهاز كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع بُعد بؤري 35 مم ، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل بقياس 1/1.55 ​​بوصة، وعدسة تليفوتوغرافي

أما في الواجهة الأمامية، فقد تحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل مدمجة تحت الشاشة، مع الحفاظ على جمالية الشاشة الكاملة.

من المقرر إطلاق سلسلة Red Magic 11 Pro في 17 أكتوبر في الصين ، بينما من المتوقع إطلاق Nubia Z80 Ultra رسميًا في 22 أكتوبر .