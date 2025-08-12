هل هاتفك منهم؟.. تسعة هواتف ذكية سوف تتوقف عن تلقي التحديثات البرمجية

أعلنت الشركة الصينية شاومي رسميًا عن قائمة تضم تسعة هواتف ذكية سوف تتوقف عن تلقي التحديثات البرمجية والأمنية.

يأتي هذا القرار ضمن سعي شركة شاومي لتنظيم خطط تحديثاتها المستقبلية، وخاصة مع اقتراب موعد إطلاق تحديث HyperOS 3.

هواتف لن تحصل على تحديثات



على الجانب الآخر تتضمن القائمة لهواتف من الفئة الاقتصادية والمتوسطة، حيث تعود معظم تلك الهواتف إلى عام 2021، بالإضافة إلى بعض الطرازات الأساسية والتي صدرت في عام 2022.

يعد من المتوقع أن تكون آخر التحديثات لهذه الأجهزة خلال شهر سبتمبر 2025.

أحهزة تتلقى الدعم

إليك القائمة الكاملة للأجهزة التي ستتوقف عن تلقي الدعم هي كالتالي:



هاتف POCO M5 (آخر تحديث: 6 سبتمبر 2025)

هاتف POCO C50 (آخر تحديث: 23 سبتمبر 2025)

هاتف REDMI 11 Prime 4G (آخر تحديث: 6 سبتمبر 2025)

هاتف REDMI A1 (آخر تحديث: 23 سبتمبر 2025)

REDMI A1 Plus (آخر تحديث: 23 سبتمبر 2025)

Xiaomi Mi 11T (آخر تحديث: 23 سبتمبر 2025)

Xiaomi Mi 11T Pro (آخر تحديث: 23 سبتمبر 2025)

Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE (آخر تحديث: 23 سبتمبر 2025)

Xiaomi Mi 11 LE (آخر تحديث: 23 سبتمبر 2025)

الدعم الزمني

تأتي هذه الخطوة متوافقة مع جدول الدعم الزمني الذي تتبعه شاومي عادةً، والذي يركز على دورة حياة الجهاز.

على الرغم من توقف الدعم الرسمي، ستظل الشركة تسمح للمستخدمين بتحميل الإصدارات المحدثة من تطبيقات MemeOS Enhancer المتوفر عبر متجر جوجل بلاي.

وتعد هذه الخطوة من شاومي تؤكد على سعيها لتركيز جهودها على الأجهزة الأحدث، لضمان استمرارية تحديثها إلى الإصدارات الجديدة من نظام HyperOS، مما يضمن للمستخدم تجربة أفضل وأكثر أمانًا.