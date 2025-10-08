بي إم ومرسيدس.. مزاد سيارات جهات حكومية جديد 20 أكتوبر ‏

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن إقامة مزاد علني لبيع عدد من المركبات المختلفة الموديلات والطرازات، وذلك يوم 20 أكتوبر 2025.

و تقام جلسة المزاد العلني للسيارات الحكومية بقاعة مبنى رئاسة هيئة النقل العام، آخر امتداد شارع رمسيس، الجبل الأحمر بالحي السادس يمين مطلع كوبري المشير بمحافظة القاهرة.

و تشمل المركبات المعروضة للبيع سيارات ميني باص وبيك أب وملاكي وأتوبيس وموتوسيكلات وجرار زراعي من ماركات مختلفة، مثل جاك، نيسان، مرسيدس، نصر، بيجو، جاوا، ايسوزو، شيفروليه، بيلاروسي.

كما تشمل سيارات ملاكي وميكروباص وبيك أب ونقل وتكاتك وتروسيكلات وموتوسيكلات من ماركات هيونداي، نيسان، بيجو، ريجاتا، راما، ايسوزو، تويوتا، شيفروليه، دايو، جيب شيروكي، بي إم دبليو، أوبل، رينو، فيات، سوزوكي، لادا، دايون، هوجن، بوكسر، ها وجيانج، بجاج، حلاوة، هتكو.

كما يتم تحديد تأمين دخول المزاد بمبلغ 10 الاف جنيه، فيما يبلغ ثمن كراسة الشروط ‏‏400 جنيه مصري، ويتم البيع بدون عمولة، والمعاينة أساس البيع، و يتم سداد ثمن المركبة فور رسو المزاد، ويتم سداد باقي الثمن خلال 15 يوما.

ويمكن طلب ‏كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية أبراج وزارة ‏المالية امتداد شارع رمسيس برج 2، والبيع يتم طبقا للشروط المدونة بكراسة الشروط.