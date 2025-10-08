اعتماد أول هاتف ذكي للاستخدام من قبل وزارة الحرب الأميركية

أضافت وزارة الحرب الأميركية مؤخرا هواتف جوجل بيكسل وذلك إلى القائمة البيضاء للأجهزة والتي يمكن للوكالات الفدرالية استخدامها.

وقد ذكرت شركة جوجل أن عدة هواتف من سلسلة هواتف بيكسل قد أضيفت إلى قائمة المنتجات المعتمدة وذلك لشبكة معلومات وزارة الدفاع الأميركية، وهي قائمة تشمل المنتجات التي يُسمح للوكالات الفدرالية الأميركية بشرائها بعد أن تراجع وتعتمد من قبل الحكومة.

ميزات الأمان

وأشارت جوجل إلى أن سلسلة هواتف Pixel 9 بأنها “الأعلى تصنيفا من حيث ميزات الأمان و التي تمكّن موظفي الحكومة من إمكانية الاتصال والتعاون بشكل آمن من أي مكان تقريبا وذلك بالإضافة إلى توفر ميزات الذكاء الاصطناعي وتتم هذه العمليات يدويا، كما تُؤرشف البيانات يدويا أيضا، مما قد يجعل من الصعب الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي.

ميزة الذكاء الأصطناعي

أما الآن، فسيستخدم الجيش العديد من الخدمات مثل Google Cloud وهواتف Pixel لرقمنة هذه البيانات والقيام بجمعها ميدانيا وإرسالها بشكل آمن.

تتضمن الميزات التي تبرزها جوجل على موقعها المساعد الذكي على هواتف Pixel وميزة الذكاء الاصطناعي والتي تقدم ملخصًا صوتيًا للمحتوى المكتوب على الشاشة وميزة Circle to Search والتي تتيح لك البحث أو ترجمة الصور أو الفيديوهات أو النصوص على الشاشة.