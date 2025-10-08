قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

اعتماد أول هاتف ذكي للاستخدام من قبل وزارة الحرب الأميركية

هواتف جوجل بيكسل
هواتف جوجل بيكسل
لمياء الياسين

أضافت وزارة الحرب الأميركية مؤخرا هواتف  جوجل بيكسل وذلك إلى القائمة البيضاء للأجهزة والتي يمكن للوكالات الفدرالية استخدامها.

وقد ذكرت شركة جوجل أن عدة هواتف من سلسلة هواتف بيكسل قد أضيفت إلى قائمة المنتجات المعتمدة  وذلك لشبكة معلومات وزارة الدفاع الأميركية، وهي قائمة تشمل المنتجات التي يُسمح للوكالات الفدرالية الأميركية بشرائها بعد أن تراجع وتعتمد من قبل الحكومة.

ميزات الأمان

وأشارت جوجل إلى أن سلسلة هواتف Pixel 9 بأنها “الأعلى تصنيفا من حيث ميزات الأمان و التي تمكّن موظفي الحكومة من إمكانية الاتصال والتعاون بشكل آمن من أي مكان تقريبا  وذلك بالإضافة إلى توفر ميزات الذكاء الاصطناعي وتتم هذه العمليات يدويا، كما تُؤرشف البيانات يدويا أيضا، مما قد يجعل من الصعب الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي.

ميزة الذكاء الأصطناعي

أما الآن، فسيستخدم الجيش العديد من الخدمات مثل Google Cloud وهواتف Pixel لرقمنة هذه البيانات والقيام بجمعها ميدانيا وإرسالها بشكل آمن.

تتضمن الميزات التي تبرزها جوجل على موقعها المساعد الذكي على هواتف Pixel وميزة الذكاء الاصطناعي والتي تقدم ملخصًا صوتيًا للمحتوى المكتوب على الشاشة وميزة Circle to Search والتي تتيح لك البحث أو ترجمة الصور أو الفيديوهات أو النصوص على الشاشة.

















