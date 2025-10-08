تعرف على السيارات الكهربائية الأعلى ترخيصا خلال سبتمبر ‏

كشف تقرير المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات عن أرقام مميزة في مجال المركبات الكهربائية، حيث بلغ عدد المركبات الكهربائية التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها منذ 21 يوليو 2021 وحتى سبتمبر 2025 بواقع 18507 مركبة.

وشهد شهر سبتمبر 2025 ارتفاعا ملحوظا في عدد المركبات الكهربائية المؤمن عليها والمرخصة، حيث بلغ عددها 1324 مركبة، وجميعها سيارات كهربائية.

هذه الأرقام تعكس زيادة الاهتمام بالمركبات الكهربائية في مصر وتأثير السياسات الحكومية الداعمة لها، و جأءت العلامات التجارية الأعلى في ترخيص المركبات الكهربائية، كالتالي :

تصدرت بى واى دى القائمة بـ 426 سيارة، واستحوذت سونج بلا س وحدها على 112 سيارة، وجاءت نيسان في المركز الثاني بـ 132 سيارة، واستحوذت اكس تريل على المركز الثالث بواقع 117 سيارة، و المركز الرابع روكسى بواقع 92 سيارة، المركز الخامس من نصيب بى ام دبليو بواقع 91 سيارة.

كما احتلت I5 المركز السادس بـ 21 سيارة، والمركز السابع حصلت عليه مرسيدس بـ 66 سيارة، والمركز السابع ديبال بـ 61 سيارة، وفولكس فاجن بـ 59 سيارة، وأفاتار 40 سيارة، وزيكر 33 سيارة، وام جى بـ 10 سيارات.

تعد هذه الأرقام مؤشرا إيجابيا لقطاع المركبات الكهربائية في مصر، وتعكس زيادة الاهتمام بهذا النوع من المركبا، كما تشير إلى نجاح السياسات الحكومية في تشجيع استخدام المركبات الكهربائية وتقليل الانبعاثات الضارة.