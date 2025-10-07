قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ائتلاف معلمي مصر يطالب بصرف “حافز المعلمين الجديد” للاداريين في المدارس
5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين من نوفمبر المقبل
حقيقة تفاوض الأهلي مع لاعب أرجنتيني بديلا لـ ديانج
رئيس الوزراء: "تلال الفسطاط" في اللمسات النهائية.. وستكون أكبر حديقة عامة على مستوى الشرق الأوسط
رحل جسدا لكنه باقٍ.. رئيس جامعة الأزهر: أحمد عمر هاشم علامة بارزة في علوم الحديث
أنت تطول تكون سبب في ضحك الناس .. باسم يوسف يعلق على وصفه بـ الأراجوز
وزير الزراعة لصدى البلد: ملتزمون بتقديم الأسمدة المدعمة لصغار المزارعين
رئيس الوزراء القطري يتوجه إلى شرم الشيخ غدا للمشاركة في مفاوضات غزة
بعد ارتفاع عددهم لـ 11 شخصا.. ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بأسيوط
رئيسة وزراء الدنمارك: ترامب قد يعود للاهتمام بجرينلاند.. وسكانها يعيشون في خوف من طموحاته
سكولز يهاجم محمد صلاح: لم يعد كما كان .. قراراته خاطئة باستمرار
مصرع شاب أسفل عجلات قطار في قنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إرشادات هامة لحماية أنظمة الأمان بالسيارة؟

إرشادات هامة لحماية أنظمة الأمان بالسيارة
إرشادات هامة لحماية أنظمة الأمان بالسيارة
إبراهيم القادري

لحماية أنظمة الأمان بالسيارة، يجب التأكد من الصيانة الدورية للفرامل والإطارات والوسائد الهوائية، استخدم أحزمة الأمان بشكل صحيح مع الالتصاق الجيد بالجسم، ووفر للأطفال مقاعد مناسبة لطولهم وعمرهم .

إرشادات هامة لحماية أنظمة الأمان بالسيارة

بالاضافة إلي تجنب الملابس السميكة تحت الحزام، وركن السيارة في أماكن مضاءة وجيدة المراقبة لردع السرقة، وتجنب الانشغال بالهاتف أثناء القيادة للحفاظ على تركيزك.

- إرشادات هامة لحماية أنظمة الأمان بالسيارة  

إرشادات هامة لحماية أنظمة الأمان بالسيارة

استخدم أحزمة الأمان بشكل صحيح

تأكد من أن حزام الأمان غير ملتو وأن شريط الكتف يمر فوق منتصف الكتف وليس على العنق أو أسفل الذراع، ويجب أن يمر حزام الحوض بشكل عميق على ثنية الخصر وليس فوق البطن.

التزم بالملابس المناسبة

إرشادات هامة لحماية أنظمة الأمان بالسيارة

تجنب ارتداء الملابس السميكة، منها، المعاطف، التي يمكن أن تمنع حزام الأمان من الالتصاق بالجسم بشكل جيد.

استخدم مقاعد الأطفال المناسبة

يجب تأمين الأطفال الصغار باستخدام مقاعد أمان مناسبة لأعمارهم وأطوالهم، مع اتباع تعليمات الشركة المصنعة بدقة.

إرشادات هامة لحماية أنظمة الأمان بالسيارة

اختر مكان الركن بعناية

قم بركن سيارتك في أماكن مضاءة جيدًا ومراقبة بكاميرات لردع النشاطات المشبوهة .

استخدم إضاءة منزلية

قم بتركيب إضاءة كاشفة للحركة وكاميرات مراقبة حول منزلك لزيادة الأمان، ويجب ان تهتم بصيانة السيارة بانتظام، بما في ذلك فحص الفرامل والإطارات والأضواء، للتأكد من عملها بكفاءة.

إرشادات هامة لحماية أنظمة الأمان بالسيارة

تجنب تشتيت الانتباه

حافظ على تركيزك الكامل أثناء القيادة وتجنب استخدام الهاتف المحمول أو أي أنشطة أخرى قد تشتت انتباهك عن الطريق. 

الصيانة الدورية حزام الأمان ارتداء الملابس السميكة لحماية أنظمة الأمان بالسيارة أنظمة الأمان بالسيارة مقاعد الأطفال المناسبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطوير حدائق تلال الفسطاط

أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

تصرف في هذا الموعد.. 1000 جنيه من الرئيس السيسي للمعلمين والنقابة تعلق

د. أحمد عمر هاشم رحمه الله

أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير

أسعار البنزين

رئيس الوزراء لصدى البلد: أي زيادات لأسعار البنزين توضع لها خطط وضوابط.. فيديو

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

الآثار

وصل للكنز بعد التنقيب.. القبض على مزارع بحوزته 533 قطعة آثار ببنى سويف

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

ترشيحاتنا

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

مدبولي: الحكومة تضع سقفًا للدين العام وتعمل على خفض نسبته للناتج المحلي

المركزي لتحليل المبيدات

المركزي للمبيدات يحلل 9940 عينة بالربع الثالث من 2025

حدائق تلال الفسطاط

رئيس الوزراء: حديقة تلال الفسطاط أصبحت اليوم في مرحلة اللمسات النهائية وستكون بحق أكبر حديقة عامة على مستوى الشرق الأوسط

بالصور

أطعمة غنية بالبوتاسيوم تحمي قلبك وتحافظ على توازن الجسم.. إليك الحد المسموح به يوميًا وفوائده المدهشة

أبرز الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم
أبرز الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم
أبرز الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

حسناء سيف الدين سيدة مجتمع تدخل في صراعات في " 2 قهوة "

حسناء سيف الدين
حسناء سيف الدين
حسناء سيف الدين

طرق ناجحة لتخزين الرمان لعام كامل.. بنفس النكهة واللون والفوائد

طرق تخزين الرمان بشكل صحي وطبيعي
طرق تخزين الرمان بشكل صحي وطبيعي
طرق تخزين الرمان بشكل صحي وطبيعي

مش عارف تركز وتفكيرك مشوش .. إليك طرق طبيعية لعلاج ضباب الدماغ

ضباب الدماغ
ضباب الدماغ
ضباب الدماغ

فيديو

مى فاروق

مي فاروق تطرح أحدث أغانيها "تاريخي" وتوجه رسالة للمرأة القوية

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

وفاته تهز الأزهر.. 10 معلومات عن العالم الجليل أحمد عمر هاشم

زواج النفحة

دار الإفتاء تحسم الجدل.. زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رحيل العلامة أحمد عمر هاشم: دموعُ العالِم وبصيرةُ الأزهري

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: خالد العناني.. انتصار جديد للقوة الناعمة المصرية في شهر الانتصارات

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

المزيد