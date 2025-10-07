لحماية أنظمة الأمان بالسيارة، يجب التأكد من الصيانة الدورية للفرامل والإطارات والوسائد الهوائية، استخدم أحزمة الأمان بشكل صحيح مع الالتصاق الجيد بالجسم، ووفر للأطفال مقاعد مناسبة لطولهم وعمرهم .

إرشادات هامة لحماية أنظمة الأمان بالسيارة

بالاضافة إلي تجنب الملابس السميكة تحت الحزام، وركن السيارة في أماكن مضاءة وجيدة المراقبة لردع السرقة، وتجنب الانشغال بالهاتف أثناء القيادة للحفاظ على تركيزك.

استخدم أحزمة الأمان بشكل صحيح

تأكد من أن حزام الأمان غير ملتو وأن شريط الكتف يمر فوق منتصف الكتف وليس على العنق أو أسفل الذراع، ويجب أن يمر حزام الحوض بشكل عميق على ثنية الخصر وليس فوق البطن.

التزم بالملابس المناسبة

تجنب ارتداء الملابس السميكة، منها، المعاطف، التي يمكن أن تمنع حزام الأمان من الالتصاق بالجسم بشكل جيد.

استخدم مقاعد الأطفال المناسبة

يجب تأمين الأطفال الصغار باستخدام مقاعد أمان مناسبة لأعمارهم وأطوالهم، مع اتباع تعليمات الشركة المصنعة بدقة.

اختر مكان الركن بعناية

قم بركن سيارتك في أماكن مضاءة جيدًا ومراقبة بكاميرات لردع النشاطات المشبوهة .

استخدم إضاءة منزلية

قم بتركيب إضاءة كاشفة للحركة وكاميرات مراقبة حول منزلك لزيادة الأمان، ويجب ان تهتم بصيانة السيارة بانتظام، بما في ذلك فحص الفرامل والإطارات والأضواء، للتأكد من عملها بكفاءة.

تجنب تشتيت الانتباه

حافظ على تركيزك الكامل أثناء القيادة وتجنب استخدام الهاتف المحمول أو أي أنشطة أخرى قد تشتت انتباهك عن الطريق.