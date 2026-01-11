بنود خطة الكوماندوز.. حسام حسن يجهز لـ فك شفرة السنغال

تمكن منتخب مصر الأول لكرة القدم من بلوغ الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب، عقب أداء قوي قدمه في مباراة الدور ربع النهائي.

واحتضن ملعب أغادير، مساء السبت، اللقاء الذي جمع المنتخب المصري بنظيره منتخب كوت ديفوار، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة القارية، حيث حسم الفراعنة المواجهة لصالحهم بنتيجة 3-2 في مباراة اتسمت بالإثارة والندية.

وبهذا الفوز، يواصل المنتخب الوطني مشواره الناجح في البطولة، ليواجه منتخب السنغال في الدور نصف النهائي، في لقاء مرتقب لحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نظيره السنغال يوم الأربعاء المقبل فى تمام الساعة السابعة مساء.

حسام حسن يسعي من خلال كتيبة الفراعنة الكبار وخطة الكوماندوز إلي الثأر من أسود التيرانجا الذي أطاح بـ منتخب مصر من بلوغ نهائيات المونديال وكأس أمم إفريقيا.

الهجوم خير وسيلة لـ الدفاع

يدرس حسام حسن مدرب منتخب مصر الوطني إحداث تغيير فى الخطة التكتيكية أمام السنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

ترتكز بنود خطة الكوماندوز لدي العميد على اتباع أسلوب الهجوم خير وسيلة من الدفاع فى ظل وجود كتيبة من نجوم أسود التيرانجا بين صفوف منتخب السنغال.

أسلوب الهجوم خير وسيلة من الدفاع يتزامن معه لدى خطة العميد الالتزام بالتأمين الدفاعي.

هدف مبكر

حسام حسن دائم التأكيد على نجوم منتخب مصر خلال المحاضرات الفنية على ضرورة تسجيل هدف مبكر على غرار ما حدث أمام كوت ديفوار لإرباك حسابات المنافس.



العقل المدبر

خطة الكوماندوز ترتكز علي فرض رقابة لصيقة على ساديو ماني باعتباره العقل المدبر لـ أسود التيرانجا الغرض منها إيقاف خطورة نجم السنغال الأول وزميل محمد صلاح السابق.

صلاحيات واسعة

يفكر حسام حسن في منح صلاحيات واسعة وحرية الحركة لـ إمام عاشور أمام السنغال باعتباره أفضل لاعب يجيد إمداد زملائه من كتيبة المهاجمين بالتمريرات الماكرة.



فرصة الأناكوندا

يدرس حسام حسن مدرب منتخب مصر منح فرصة طويلة من الوقت لـ مصطفي محمد مهاجم الفراعنة لإشراكه نظرا لإجادته ألعاب الهواء وضربات الرأس.

رهان دفاعي بحت

خطة الكوماندز لـ منتخب مصر الوطني أمام السنغال تحتاج إلي التنظيم الدفاعي والالتزام بالتعليمات والرهان الدفاعي البحت لـ عبور أسود التيرانجا وبلوغ نهائي كان 2025.