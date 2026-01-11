قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى محمد ممازحا الجماهير بعد التأهل: لسنا «لا كاسا دي بابيل» وسنحصل على الكأس
مفتي الجمهورية يهنئ عمرو الورداني بتعيينه عضوًا بمجلس النواب
آرسنال يتقدم على بورتسموث بثنائية في الشوط الأول بكأس إنجلترا
رئيسا مجلس الشيوخ والنواب الأسترالي يناقشان سبل التعاون وتبادل الخبرات
الأعلى للإعلام يشيد بالتزام الوسائل الإعلامية بالضوابط المتعلقة بأمراض الأورام
تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية لـ غزة.. شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية
فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة
كأس الرابطة | محمد شوقي يعلن تشكيل زد أمام الزمالك
تعديل خطاب ترامب يثير جدلاً واسعاً واستقالات رفيعة المستوى في هيئة الإذاعة البريطانية
من الحكومة إلى البرلمان.. 10 وزراء سابقون أعضاء بمجلس النواب 2026
السيرة الذاتية لسامح شكري وزير الخارجية السابق بعد تعيينه بمجلس النواب
سامح شكري والشيحي.. تعيين وزيرا الخارجية والتعليم العالي السابقين بمجلس النواب
رياضة

بنود خطة الكوماندوز.. حسام حسن يجهز لـ فك شفرة السنغال

يسري غازي

تمكن منتخب مصر الأول لكرة القدم من بلوغ الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب، عقب أداء قوي قدمه في مباراة الدور ربع النهائي.

واحتضن ملعب أغادير، مساء السبت، اللقاء الذي جمع المنتخب المصري بنظيره منتخب كوت ديفوار، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة القارية، حيث حسم الفراعنة المواجهة لصالحهم بنتيجة 3-2 في مباراة اتسمت بالإثارة والندية.

وبهذا الفوز، يواصل المنتخب الوطني مشواره الناجح في البطولة، ليواجه منتخب السنغال في الدور نصف النهائي، في لقاء مرتقب لحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نظيره السنغال يوم الأربعاء المقبل فى تمام الساعة السابعة مساء.

حسام حسن يسعي من خلال كتيبة الفراعنة الكبار وخطة الكوماندوز إلي الثأر من أسود التيرانجا الذي أطاح بـ منتخب مصر من بلوغ نهائيات المونديال وكأس أمم إفريقيا.

الهجوم خير وسيلة لـ الدفاع 
يدرس حسام حسن مدرب منتخب مصر الوطني إحداث تغيير فى الخطة التكتيكية أمام السنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

ترتكز بنود خطة الكوماندوز لدي العميد على اتباع أسلوب الهجوم خير وسيلة من الدفاع فى ظل وجود كتيبة من نجوم أسود التيرانجا بين صفوف منتخب السنغال.

أسلوب الهجوم خير وسيلة من الدفاع يتزامن معه لدى خطة العميد الالتزام بالتأمين الدفاعي.

هدف مبكر

حسام حسن دائم التأكيد على نجوم منتخب مصر خلال المحاضرات الفنية على ضرورة تسجيل هدف مبكر على غرار ما حدث أمام كوت ديفوار لإرباك حسابات المنافس.
 

العقل المدبر
خطة الكوماندوز ترتكز علي فرض رقابة لصيقة على ساديو ماني باعتباره العقل المدبر لـ أسود التيرانجا الغرض منها إيقاف خطورة نجم السنغال الأول وزميل محمد صلاح السابق.

صلاحيات واسعة
يفكر حسام حسن في منح صلاحيات واسعة وحرية الحركة لـ إمام عاشور أمام السنغال باعتباره أفضل لاعب يجيد إمداد زملائه من كتيبة المهاجمين بالتمريرات الماكرة.
 

فرصة الأناكوندا
يدرس حسام حسن مدرب منتخب مصر منح فرصة طويلة من الوقت لـ مصطفي محمد مهاجم الفراعنة لإشراكه نظرا لإجادته ألعاب الهواء وضربات الرأس.

رهان دفاعي بحت
خطة الكوماندز لـ منتخب مصر الوطني أمام السنغال تحتاج إلي التنظيم الدفاعي والالتزام بالتعليمات والرهان الدفاعي البحت لـ عبور أسود التيرانجا وبلوغ نهائي كان 2025.

منتخب مصر حسام حسن محمد صلاح كأس أمم إفريقيا عمر مرموش

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

ايمان عبد اللطيف

خطوة بخطوة .. طريقة التقديم في شقق مشروع جنة

ايمان عبد اللطيف

أب لأربعة أطفال .. تفاصيل صـ.ادمة بحـ.ادث جيم الشيخ زايد

شيرين عبدالوهاب

ابحثوا عنها .. عمرو أديب يثير القلق بشأن اختفاء شيرين عبد الوهاب

بالصور

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

فعاليات سياحية بالشرقية لتنشيط الحركة والترويج للمقومات الأثرية بالمحافظة

زراعة الشرقية تنفذ ندوات إرشادية للنهوض بمحصول القمح ورور ميداني بالحقول الزراعية

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

