تكنولوجيا وسيارات

بيجو 2008 عائلية بـ 700 ألف جنيه| صور

بيجو 2008 موديل 2017
بيجو 2008 موديل 2017
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

بيجو 2008 موديل 2017

وجاءت هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بيجو 2008 موديل 2017، وتنتمي 2008 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات بيجو 2008 موديل 2017 الخارجية

بيجو 2008 موديل 2017

تمتلك سيارة بيجو 2008 موديل 2017 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بيجو، وتم تثبيت شعار شركة بيجو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك بيجو 2008 موديل 2017

بيجو 2008 موديل 2017

تنقل قوة سيارة بيجو 2008 موديل 2017 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 105 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة بيجو 2008 موديل 2017 الداخلية

بيجو 2008 موديل 2017

وزودت سيارة بيجو 2008 موديل 2017 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة امان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر بيجو 2008 موديل 2017

بيجو 2008 موديل 2017

وتباع سيارة بيجو 2008 موديل 2017 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 700 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات المستعملة بيجو 2008 موديل 2017 السيارات الـ SUV الرياضية مواصفات بيجو 2008 محرك بيجو 2008 مقصورة بيجو 2008

