سوق المستعمل 2025 .. بروتون جين 2 أوتوماتيك بـ 300 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

بروتون جين 2 موديل 2007

وجاءه تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بروتون جين 2 موديل 2007، وتنتمي جين 2 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات بروتون جين 2 موديل 2007 الخارجية

بروتون جين 2 موديل 2007

تمتلك سيارة بروتون جين 2 موديل 2007 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بروتون، وتم تثبيت شعار شركة بروتون علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية .

محرك بروتون جين 2 موديل 2007

بروتون جين 2 موديل 2007

تستمد سيارة بروتون جين 2 موديل 2007 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 240 ألف/كم، وتباع باللون البرتقالي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة بروتون جين 2 موديل 2007 الداخلية

بروتون جين 2 موديل 2007

زودت مقصورة سيارة بروتون جين 2 موديل 2007 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبية عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان ، ومراه داخلية للرؤية .

سعر بروتون جين 2 موديل 2007

بروتون جين 2 موديل 2007

تباع سيارة بروتون جين 2 موديل 2007 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .