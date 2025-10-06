قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبرز تصريحات الرئيس السيسي في ذكرى انتصار أكتوبر.. فيديو
أخلد به بعد وفاتي .. منشور مؤثر من نادية الجندي لهذا السبب
ظواهر جوية خطيرة وتحذير عاجل من الأرصاد | توخوا الحذر
خلال اجتماع مع بن غفير.. نتنياهو يتعهد بعدم الإفراج عن القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي
الرئيس السيسي: نعمل على بناء دولة عصرية تعبر عن وزن مصر الحقيقي وقيمتها الحضارية
للداخل والخارج.. رسائل قوية من الرئيس السيسي في يوم النصر العظيم
شرم الشيخ تستضيف محادثات حاسمة بين حماس وإسرائيل والولايات المتحدة لإنهاء حرب غزة
نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر
الرئيس السيسي: من روح أكتوبر نستمد العزيمة لبناء مصر الحديثة القوية
الرئيس السيسي: نوجه التحية لقادة وشهداء القوات المسلحة ولكل من لبى نداء الوطن
الرئيس السيسي: بصيرة السادات وحكمة القيادات الإسرائيلية والوساطة الأمريكية مهدت طريق السلام العادل
الرئيس السيسي: كي يكتب البقاء للسلام لا بد أن يشيد على دعائم العدالة والإنصاف
بالصور

دودج تودع أقوى طراز تشارجر دايتونا قبل إطلاقه

عزة عاطف

لم تكن بداية دودج تشالنجر الكهربائية مبشرة كما كان متوقعًا، فبعد تقييمات متوسطة ومبيعات محدودة وتقارير متعددة عن مشاكل فنية، يبدو أن الأمور تتجه نحو مزيد من التعقيد. 

إذ تشير مصادر من داخل قطاع السيارات إلى أن نظام Banshee Halo الكهربائي بجهد 800 فولت قد تم إلغاؤه قبل أن يرى النور رسميًا.

تغييرات جذرية في استراتيجية ستيلانتيس

خلال الأشهر الستة الماضية، نفّذت مجموعة ستيلانتيس المالكة لعلامة دودج تحولًا كبيرًا في استراتيجيتها الإنتاجية، مع العودة إلى محركات الاحتراق الداخلي بعد التراجع عن خطط التوسع في السيارات الكهربائية.

عاد محرك هيمي V8 الشهير ليحتل الصدارة مجددًا من خلال إعادة طرحه في رام 1500، واستخدامه في دورانجو، واستمراره في جيب رانجلر، بل وتشير تقارير إلى إمكانية توافره أيضًا في جلاديتور.

إلغاء مشروع دودج SRT Banshee

وفقًا لتقرير صادر عن موقع MoparInsiders المتخصص في أخبار العلامة، تم إيقاف إنتاج مشروع SRT Banshee الرائد بشكل كامل. 

ورغم أن دودج لم تؤكد رسميًا القرار، إلا أن مؤشرات السوق وتصريحات الموردين تؤكد أن المشروع لم يعد قيد التنفيذ.

وقال متحدث رسمي باسم ستيلانتيس في تعليق مقتضب: “تواصل ستيلانتيس إعادة تقييم استراتيجية منتجاتها لتلبية طلب المستهلكين، ونهدف إلى توفير مجموعة سيارات بخيارات دفع مرنة تلائم احتياجات العملاء.”

وأضاف أن الشركة تراجع أيضًا خطة قسم الأداء العالي SRT بعد الإعلان عن عودته رسميًا في يوليو الماضي.

تراجع الحماس للسيارات الكهربائية

يأتي هذا التحول في الوقت الذي أصبحت فيه لوائح وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) أقل صرامة، ما يعني أن شركات السيارات لن تضطر إلى دفع رسوم إضافية لانبعاثات الكربون. 

ونتيجة لذلك، تم إيقاف مشاريع مثل رام REV الكهربائية بالكامل وجيب جلاديتور 4xe الهجينة.

يشير هذا الانسحاب من التوسع الكهربائي إلى أن دودج تفضل حاليًا التركيز على السيارات التقليدية عالية الأداء التي اشتهرت بها، بدلاً من خوض منافسة غير مضمونة في سوق السيارات الكهربائية المتباطئ.

رغم التغييرات، لم تتراجع دودج عن تقديم سياراتها القوية، إذ تواصل التحضير لإطلاق تشارجر SIXPACK الجديدة، التي يتوقع أن تعيد أمجاد هيلكات بمحركاتها ذات الأداء العالي.

ويبدو أن عودة تشارجر بمحرك V8 أصبحت أقرب من أي وقت مضى، حتى لو تطلب الأمر إعادة تصميم كامل للهيكل وحجرة المحرك لتتوافق مع المحركات الجديدة.

بينما يتراجع الحماس نحو السيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية، تسعى دودج للحفاظ على هويتها كرمز للأداء الأمريكي الصرف. 

ومع أن مشروع بانشي الكهربائي يبدو منتهيًا، إلا أن الشركة لا تزال تملك أوراقًا قوية في سوق الأداء العالي بفضل محركاتها التقليدية المميزة.

وتبقى الأنظار متجهة نحو ما ستكشف عنه ستيلانتيس في الأشهر المقبلة، خاصة مع استمرار الجدل حول مستقبل سيارات دودج بين القوة الميكانيكية والكهرباء النظيفة.

