اركب فولكس فاجن سيدان سعرها 650 ألف جنيه

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافره تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، فولكس فاجن موديل 2011، وتنتمي باسات لفئة السيارات السيدان .

مواصفات فولكس فاجن موديل 2011 الخارجية

تظهر سيارة فولكس فاجن موديل 2011 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة فولكس فاجن، وتم تثبيت شعار شركة فولكس فاجن علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك فولكس فاجن موديل 2011

تستمد سيارة فولكس فاجن موديل 2011 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 268 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة فولكس فاجن موديل 2011 الداخلية

زودت مقصورة سيارة فولكس فاجن موديل 2011 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها مراه داخلية للرؤية، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها مراه داخلية للرؤية، وبها أحزمة أمان، وبها اضاءة داخلية للقراءة .

سعر فولكس فاجن موديل 2011

يبلغ سعر سيارة فولكس فاجن موديل 2011 في سوق السيارات المصري 650 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة، حتي لا يقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .