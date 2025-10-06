قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبرز تصريحات الرئيس السيسي في ذكرى انتصار أكتوبر.. فيديو
أخلد به بعد وفاتي .. منشور مؤثر من نادية الجندي لهذا السبب
ظواهر جوية خطيرة وتحذير عاجل من الأرصاد | توخوا الحذر
خلال اجتماع مع بن غفير.. نتنياهو يتعهد بعدم الإفراج عن القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي
الرئيس السيسي: نعمل على بناء دولة عصرية تعبر عن وزن مصر الحقيقي وقيمتها الحضارية
للداخل والخارج.. رسائل قوية من الرئيس السيسي في يوم النصر العظيم
شرم الشيخ تستضيف محادثات حاسمة بين حماس وإسرائيل والولايات المتحدة لإنهاء حرب غزة
نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر
الرئيس السيسي: من روح أكتوبر نستمد العزيمة لبناء مصر الحديثة القوية
الرئيس السيسي: نوجه التحية لقادة وشهداء القوات المسلحة ولكل من لبى نداء الوطن
الرئيس السيسي: بصيرة السادات وحكمة القيادات الإسرائيلية والوساطة الأمريكية مهدت طريق السلام العادل
الرئيس السيسي: كي يكتب البقاء للسلام لا بد أن يشيد على دعائم العدالة والإنصاف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اركب فولكس فاجن سيدان سعرها 650 ألف جنيه

فولكس فاجن موديل 2011
فولكس فاجن موديل 2011
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

 فولكس فاجن موديل 2011

وتوافره تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، فولكس فاجن موديل 2011، وتنتمي باسات لفئة السيارات السيدان .

مواصفات فولكس فاجن موديل 2011 الخارجية

 فولكس فاجن موديل 2011

تظهر سيارة فولكس فاجن موديل 2011 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة فولكس فاجن، وتم تثبيت شعار شركة فولكس فاجن علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك فولكس فاجن موديل 2011

 فولكس فاجن موديل 2011

تستمد سيارة فولكس فاجن موديل 2011 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 268 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة فولكس فاجن موديل 2011 الداخلية

 فولكس فاجن موديل 2011

زودت مقصورة سيارة فولكس فاجن موديل 2011 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها مراه داخلية للرؤية، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها مراه داخلية للرؤية، وبها أحزمة أمان، وبها اضاءة داخلية للقراءة .

سعر فولكس فاجن موديل 2011

يبلغ سعر سيارة فولكس فاجن موديل 2011 في سوق السيارات المصري 650 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

 فولكس فاجن موديل 2011

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة، حتي لا يقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات المستعملة فولكس فاجن فاجن موديل 2011 السيارات السيدان مواصفات فولكس فاجن محرك فولكس فاجن مقصورة فولكس فاجن سعر فولكس فاجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار السجائر

مفاجأة.. قائمة أسعار السجائر اليوم في مصر للمستهلك

رون ديرمر

رغم الإعلان.. مكتب رئيس الوزراء: ديرمر لن يغادر إلى القاهرة غدًا

الواقعة

حارس عقار يتعدى على كلب ضال.. تحرك فوري من الأمن

وزير العمل

وزير العمل يحسم الجدل: أنا مش ظالم.. العلاوة الدورية السنوية ستطبق بنسبة 3%

الخطيب

أحداث 11 سبتمبر وراء حشد الخطيب الجمعية العمومية لإبعاد حسام غالي

منتخب الشباب

خروج منتخب مصر للشباب من كأس العالم تحت 20 عامًا

ويتكوف وكوشنر

مصادر مطلعة: ديرمر وويتكوف وكوشنر لن يصلوا القاهرة قبل الأربعاء

الزمالك

استياء داخل الزمالك من إداري الفريق بعد خطأ مباراة المحلة واتجاه لرحيله

ترشيحاتنا

أرشيفية

بعد اجتياح الإعصار "ماتمو".. الصين تصدر استجابة طارئة للإغاثة من الكوارث

حرب مستمرة في أوكرانيا

هجوم أوكراني على بيلجورود الروسية يقطع الكهرباء عن آلاف الأشخاص

مقتل جندي سوري إثر اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية

مقتل جندي سوري إثر اشتباكات مع قوات قسد في تل ماعز

بالصور

بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها

بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها
بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها
بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها

هبة قطب تكشف مفاجأة بفيديو صباحية ابنتها دينا هشام.. التفاصيل الكاملة

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

دودج تودع أقوى طراز تشارجر دايتونا قبل إطلاقه

دودج تشارجر
دودج تشارجر
دودج تشارجر

الربو القلبي..أعراضه وعلاجه وكيفية تشخيصه

الربو القلبي..أعراضه وعلاجه وكيفية تشخيصه
الربو القلبي..أعراضه وعلاجه وكيفية تشخيصه
الربو القلبي..أعراضه وعلاجه وكيفية تشخيصه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد