نتنياهو: أعتقد أننا قريبون من إنهاء الحرب في غزة
قبل فتح باب التقديم.. شروط الترشح لانتخابات النواب 2025 والمستندات المطلوبة
أسعار أعيرة الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7-10-2025
التعليم تسلم شهادات الدفعة الرابعة من مسابقة 30 ألف معلم للمديريات
محمود سمير: ليس من حق إمام عاشور المطالبة بالمساواة مع زيزو
بسبب أزمة المستحقات.. فيريرا يتعرض للطرد من مسكنه 4 مرات
ترامب: ما الذي تخطط كييف لفعله بصواريخ توماهوك أمريكية الصنع؟
سنتوصل لاتفاق بغزة.. ترامب يعلق على محادثات حماس وإسرائيل في مصر
مفاجأة.. شرط جزائي في عقد جون إدوارد يمنع تعاقده مع الأهلي
دعاء الصباح والرزق.. كلمات تفتح لك أبواب البركة مع أول النهار
محمود بنتايج يهدد الزمالك بشكوى جديدة.. هل ينتقل للأهلي؟
وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر
سوزوكي تكشف النقاب عن سيارة XBee الجديدة.. صور

صبري طلبه

تعزز سوزوكي من تواجدها في عالم السيارات، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الجديدة XBee المقدمة عالميًا، ضمن الفئات الرياضية تحديدًا الكروس أوفر صاحبة الحجم الصغير، ولكنها تأتي بعدد من التجهيزات تتضمن أدوات مساعدة السائق وتقنيات الحماية، إلى جانب القدرات الفنية.

أداء ومحرك سوزوكي XBee

تعتمد سوزوكي XBee على محرك هجين، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 82 حصانًا، و109 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات cvt أوتوماتيك، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

تصميم وأبعاد سوزوكي XBee

ترتكز سيارة سوزوكي XBee على قاعدة عجلات بطول 2.4 متر، بينما يبلغ الطول الكلي للسيارة نحو 3.7 متر، و1.7 متر للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1.7 متر، وتقدم السيارة بشبكة أمامية نحيفة، مع مصابيح بتقنية LED حادة الشكل، واخرى نهارية، مفهوم رباعي الأبواب.

تجهيزات السيارة سوزوكي XBee

تضم السيارة سوزوكي XBee باقة من التجهيزات منها، شاشة تعمل باللمس يبلغ قياسها 9 بوصة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، ومنافذ USB، إضاءة محيطة، شاشة عدادات قياس 7 بوصة، شاشة Head-up، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

وتحتوي السيارة سوزوكي XBee على نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء، حساسات حركة، كاميرا لسهولة الاصطفاف، مرايات جانبية كهربائية، وسائد هوائية للحماية، نظام ABS المانع للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

خالد العناني

دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما

مديرية أمن بني سويف

من علاقة محرمة إلى جريمة.. تفاصيل مقتل شاب على يد حماه في مزرعة ببني سويف

إمام عاشور

إنزيمات الكبد ارتفعت بشكل مقلق.. تطورات حالة إمام عاشور

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد الزيادة الجديدة

النادي الأهلي

الأهلي في 24 ساعة| رحيل 3 نجوم وصفقة بيراميدز التبادلية وتجديد عقد الحريفة

الزوجاان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني

اسعار الذهب

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025.. الجرام يقفز 70 جنيها

جواز السفر المصري

بدون تأشيرة.. قائمة الدول التي يمكنك دخولها بجواز السفر المصري فقط

مواعيد قص الشعر

أفضل مواعيد قص الشعر في شهر أكتوبر 2025.. وتحذير من هذه الأوقات

أرز بالدجاج

طريقة عمل الأرز بالدجاج بمذاق شهي

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع سعد زغلول بمدينة الزقازيق

أفضل مواعيد قص الشعر في شهر أكتوبر 2025.. وتحذير من هذه الأوقات

رام 1500 بمحرك هيمي V8.. الشاحنة الأسرع مبيعا في أمريكا

طريقة عمل الأرز بالدجاج بمذاق شهي

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع سعد زغلول بمدينة الزقازيق

اختفاء لوحة خنتي كا

اختفاء غامض يهز سقارة.. تحقيقات تكشف لغز لوحة خنتي كا المفقودة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

