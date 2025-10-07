سوزوكي تكشف النقاب عن سيارة XBee الجديدة.. صور

تعزز سوزوكي من تواجدها في عالم السيارات، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الجديدة XBee المقدمة عالميًا، ضمن الفئات الرياضية تحديدًا الكروس أوفر صاحبة الحجم الصغير، ولكنها تأتي بعدد من التجهيزات تتضمن أدوات مساعدة السائق وتقنيات الحماية، إلى جانب القدرات الفنية.

أداء ومحرك سوزوكي XBee

تعتمد سوزوكي XBee على محرك هجين، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 82 حصانًا، و109 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات cvt أوتوماتيك، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

سوزوكي XBee

تصميم وأبعاد سوزوكي XBee

ترتكز سيارة سوزوكي XBee على قاعدة عجلات بطول 2.4 متر، بينما يبلغ الطول الكلي للسيارة نحو 3.7 متر، و1.7 متر للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1.7 متر، وتقدم السيارة بشبكة أمامية نحيفة، مع مصابيح بتقنية LED حادة الشكل، واخرى نهارية، مفهوم رباعي الأبواب.

سوزوكي XBee

تجهيزات السيارة سوزوكي XBee

تضم السيارة سوزوكي XBee باقة من التجهيزات منها، شاشة تعمل باللمس يبلغ قياسها 9 بوصة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، ومنافذ USB، إضاءة محيطة، شاشة عدادات قياس 7 بوصة، شاشة Head-up، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

سوزوكي XBee

وتحتوي السيارة سوزوكي XBee على نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء، حساسات حركة، كاميرا لسهولة الاصطفاف، مرايات جانبية كهربائية، وسائد هوائية للحماية، نظام ABS المانع للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.