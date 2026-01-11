برد قارس ليلا.. تحذير من الأرصاد الجوية: منخفض جوي وأمطار قادمة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الأيام المقبلة، محذّرة من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا واضطرابات جوية متوقعة اعتبارًا من الغد.



طقس مستقر نهارًا وانخفاض الحرارة ليلًا

وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، أن البلاد تشهد أجواء شتوية مستقرة خلال ساعات النهار، نتيجة امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى نحو 20 درجة مئوية.

وأضافت أن غياب أشعة الشمس ليلًا يؤدي إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة، ليسود طقس شديد البرودة، وتصل الصغرى إلى ما بين 6 و7 درجات مئوية في بعض المناطق.



تحذير من الصقيع على المزروعات

وأشارت عضو هيئة الأرصاد إلى احتمالية تكون الصقيع على المزروعات خلال ساعات الليل والصباح الباكر، خاصة في المناطق الزراعية، نتيجة الانخفاض الشديد في درجات الحرارة.

أمطار ضعيفة ورياح مثيرة للأتربة

ولفتت إلى أن فرص سقوط الأمطار اليوم ضعيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري، إلا أن البلاد ستشهد نشاطًا نسبيًا للرياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة في بعض المناطق المكشوفة.



اضطراب الملاحة البحرية وشبورة صباحية

ونوهت بوجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، إلى جانب تكون الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

منخفض جوي وأمطار رعدية بدءًا من الغد

وحذّرت من تأثر البلاد بداية من الغد بـمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة سرعة الرياح وانخفاض واضح في درجات الحرارة، مع فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية على عدد من المحافظات خلال الأيام المقبلة.

وأكدت هيئة الأرصاد ضرورة متابعة النشرات الجوية أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، خاصة مع استمرار الأجواء الباردة والظواهر الجوية المؤثرة.



