قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آرسنال يتقدم على بورتسموث بثنائية في الشوط الأول بكأس إنجلترا
رئيسا مجلس الشيوخ والنواب الأسترالي يناقشان سبل التعاون وتبادل الخبرات
الأعلى للإعلام يشيد بالتزام الوسائل الإعلامية بالضوابط المتعلقة بأمراض الأورام
تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية لـ غزة.. شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية
فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة
كأس الرابطة | محمد شوقي يعلن تشكيل زد أمام الزمالك
تعديل خطاب ترامب يثير جدلاً واسعاً واستقالات رفيعة المستوى في هيئة الإذاعة البريطانية
من الحكومة إلى البرلمان.. 10 وزراء سابقون أعضاء بمجلس النواب 2026
السيرة الذاتية لسامح شكري وزير الخارجية السابق بعد تعيينه بمجلس النواب
سامح شكري والشيحي.. تعيين وزيرا الخارجية والتعليم العالي السابقين بمجلس النواب
9.8 مليار شيكل.. إسرائيل توقع عقد توسيع إمدادات ألمانيا من أنظمة آرو 3
إيران تشتعل وتهديدات عسكرية لأمريكا وإسرائيل.. المتظاهرون يحرقون مساجد ومصاحف والنظام يرد بالاعتقالات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برد قارس ليلا.. تحذير من الأرصاد الجوية: منخفض جوي وأمطار قادمة

أرشيفية
أرشيفية
إسراء صبري

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الأيام المقبلة، محذّرة من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا واضطرابات جوية متوقعة اعتبارًا من الغد.
 

طقس مستقر نهارًا وانخفاض الحرارة ليلًا

وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، أن البلاد تشهد أجواء شتوية مستقرة خلال ساعات النهار، نتيجة امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى نحو 20 درجة مئوية.

وأضافت أن غياب أشعة الشمس ليلًا يؤدي إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة، ليسود طقس شديد البرودة، وتصل الصغرى إلى ما بين 6 و7 درجات مئوية في بعض المناطق.
 

حالة الطقس غدا في مصر

تحذير من الصقيع على المزروعات

وأشارت عضو هيئة الأرصاد إلى احتمالية تكون الصقيع على المزروعات خلال ساعات الليل والصباح الباكر، خاصة في المناطق الزراعية، نتيجة الانخفاض الشديد في درجات الحرارة.

أمطار ضعيفة ورياح مثيرة للأتربة

ولفتت إلى أن فرص سقوط الأمطار اليوم ضعيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري، إلا أن البلاد ستشهد نشاطًا نسبيًا للرياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة في بعض المناطق المكشوفة.
 

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

اضطراب الملاحة البحرية وشبورة صباحية

ونوهت بوجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، إلى جانب تكون الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

منخفض جوي وأمطار رعدية بدءًا من الغد

وحذّرت من تأثر البلاد بداية من الغد بـمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة سرعة الرياح وانخفاض واضح في درجات الحرارة، مع فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية على عدد من المحافظات خلال الأيام المقبلة.

وأكدت هيئة الأرصاد ضرورة متابعة النشرات الجوية أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، خاصة مع استمرار الأجواء الباردة والظواهر الجوية المؤثرة.

 

الأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

ترشيحاتنا

خضار شتوي رخيص يحمي الكبد من مخاطر عديدة

خضار شتوي رخيص يحمي الكبد من مخاطر عديدة.. ما هو؟

مونديال 2026

من المسح ثلاثي الأبعاد إلى غياب النجوم.. مونديال 2026 بين ثورة التكنولوجيا وصدمات الغياب

أمم أفريقيا

حاسوب عملاق يتنبأ ببطل كأس الأمم الأفريقية 2025.. من هو؟

بالصور

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فعاليات سياحية بالشرقية لتنشيط الحركة والترويج للمقومات الأثرية بالمحافظة

تنشيط السياحة
تنشيط السياحة
تنشيط السياحة

زراعة الشرقية تنفذ ندوات إرشادية للنهوض بمحصول القمح ورور ميداني بالحقول الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد