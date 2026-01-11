قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

من ميدان التحرير إلى الأوبرا.. القاهرة الخديوية تستعيد رونقها المعماري التاريخي

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

قام اللواء أ. ح دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، بجولة تفقدية بوسط المدينة ، ومجرى العيون ، ومحور صلاح سالم البديل، ومنطقتى الأزهر والحسين لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمنطقة القاهرة التراثية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء هذه المنطقة للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة.

شملت الجولة تفقد أعمال تطوير  عقارات المرحلة الثالثة بالقاهرة الخديوية فى المنطقة من ميدان التحرير و شارع طلعت حرب حتى ميدان طلعت حرب، وميدان الأوبرا، وعقارات المرحلة الرابعة التى تمتد من  شارع قصر النيل بين ميدان مصطفي كامل و ميدان الاوبرا ، وقطاع من ميدان طلعت حرب و حتى ٢٦ يوليو ، وقطاع شارع ٢٦ يوليو حتي ميدان الاوبرا، حيث يجرى رفع كفاءة واجهات البنايات والعمل على توحيد لافتات المحلات.

رافق مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية،  ومحافظ القاهرة، اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور عبدالله الشريف مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية وجود متابعة دورية لأعمال تطوير القاهرة التراثية مشددًا على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية طبقًا للجداول الزمنية المخطط لها .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مشروع تطوير القاهرة الخديوية يهدف إلى إحداث نقلة نوعية بمنطقة وسط القاهرة عبر تحسين صورتها البصرية وتعظيم شخصيتها المعمارية عن طريق الحفاظ على واجهات مبانيها المميزة ، وإزالة كافة التشوهات التي لحقت بها وتنظيم لافتات المحال التجارية بأسلوب يتناسب مع الطابع العام للمنطقة .

وعقب الجولة ترأس اللواء أ. ح دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية يرافقه د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبدالهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية ،اجتماعًا لمتابعة ما تم من خطوات تنفيذية لاعادة إحياء وتشغيل محل جروبي بميدان طلعت حرب،  والمبنى المتواجد به في إطار جهود الدولة لإحياء منطقة القاهرة الخديوية، واستعادة العناصر المميزة لها .

وتم خلال الاجتماع استعراض نسب التنفيذ لما تم من أعمال التطوير طبقًا للدراسة التى أعدها المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء.

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على دعم كافة الجهود الرامية لاستعادة "جروبى" كجزء من ذاكرة العاصمة فى منطقة الخديوية .

الدكتور إبراهيم صابر مجرى العيون القاهرة التراثية

