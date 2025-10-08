جوجل تفاجئ العالم.. وضع الذكاء الاصطناعي يصل للبحث باللغة العربية

واصلت جوجل توسيع نطاق توفر وضع الذكاء الاصطناعي في محرك البحث بعد أن بدأت باختبار الميزة ضمن برنامج Labs في بداية مارس من هذا العام.

وبحسب ما ذكره موقع “engadget”، أعلنت جوجل عن بدء طرح الدردشة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن البحث في 40 منطقة جديدة مع إضافة دعم لـ 35 لغة جديدة.

تشمل اللغات الجديدة المدعومة العربية، الصينية، الكرواتية، التشيكية، الهولندية، الألمانية، اليونانية، الفرنسية، المالاوية، الروسية، التايلاندية، الفيتنامية وغيرها.

تكنولوجيا متقدمة لفهم اللغات المحلية

تقول جوجل إن نموذج Gemini المخصص للبحث يتيح لها فهم التفاصيل الدقيقة للغات المحلية، مما يساعد على تجنب سوء الفهم في الاستفسارات أو تقديم إجابات غير مناسبة.

وتعزز هذه التكنولوجيا القدرة على الاستدلال المتقدم و الفهم متعدد الأبعاد مما يضمن تفاعلا أكثر دقة وطبيعية مع المستخدمين.

توسيع التوافر عالميا

في مايو، وبعد شهرين من بدء اختبار الميزة، قامت جوجل بطرح وضع الذكاء الاصطناعي لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة، وقالت حينها إن العديد من الميزات ستنتقل تدريجيا إلى التجربة الرئيسية للبحث في AI Overviews بناء على المزيد من ردود الفعل.

وفي أوائل سبتمبر، فتحت جوجل وضع الذكاء الاصطناعي أمام المزيد من اللغات، بما في ذلك الهندية، الإندونيسية، اليابانية، الكورية، والبرتغالية البرازيلية.

ومن المتوقع أن يرى المزيد من المستخدمين في المناطق الجديدة نتائج المدعومة بالذكاء الاصطناعي في صفحات البحث الخاصة بهم ويتفاعلون مع الميزة بلغتهم المفضلة خلال الأسابيع القادمة.

تحسينات جديدة وفوائد الاستخدام

تخطط جوجل لإضافة المزيد من القدرات إلى وضع الذكاء الاصطناعي، حيث أصدرت مؤخرا تحديثا جعل الميزة أفضل في فهم الاستفسارات البصرية.

تجدر الإشارة إلى أن نتائج الذكاء الاصطناعي قد تكون مفيدة للاستفسارات السريعة، ولكن الناشرين على الإنترنت أشاروا إلى انخفاض حركة المرور إلى مواقعهم بسبب هذه الملخصات، حيث أظهرت دراسة من مركز بيو للأبحاث أن المستخدمين أصبحوا أقل احتمالا للنقر على الروابط الخاصة بالمواقع الإلكترونية، وأصبحوا يميلون إلى إنهاء جلساتهم على الإنترنت إذا ما ظهرت ملخصات الذكاء الاصطناعي في أعلى صفحة النتائج.

مزايا وضع الذكاء الاصطناعي في بحث جوجل

- دعم 35 لغة جديدة بما في ذلك العربية والصينية والروسية.

- توسيع التوافر إلى 40 منطقة جديدة.

- تحسين الفهم البصري للاستفسارات.

- دقة في الإجابات مع فهم عميق للغات المحلية.

تستمر جوجل في تطوير وضع الذكاء الاصطناعي في محرك البحث لتوفير تجربة بحث أكثر تقدما ودقة للمستخدمين حول العالم.