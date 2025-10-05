جوجل تطمئن عشاق أندرويد.. التحميل الجانبي لن يختفي والتحقق الإجباري يصل قريبا

لطالما كانت حرية تثبيت التطبيقات من خارج متجر جوجل Play المعروفة باسم التحميل الجانبي sideloading، إحدى السمات المميزة لنظام أندرويد.

ورغم أن هذه الحرية لن تختفي، إلا أن جوجل أعلنت عن سياسة جديدة تلزم المطورين بالتحقق الرقمي الإجباري للتطبيقات الخارجية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمان.



نهاية عصر التطبيقات غير الموقعة



وفقا للسياسة الجديدة، يجب أن تحمل كل تطبيقات APK التي توزع خارج متجر Google Play توقيعا رقميا موثوقا مرتبطا بهوية المطور الحقيقية.

وتقول جوجل إن هذه الخطوة ستوفر مستوى من المساءلة مماثل لما هو موجود داخل متجرها، مشيرة إلى أن التطبيقات الخارجية تحتوي على برمجيات خبيثة بمعدل يزيد 50 مرة عن تلك الموجودة في متجر Play.



وفي حال قام مطور موثق بنشر تطبيق ضار، يمكن لـ جوجل إلغاء الشهادة فورا، مما يؤدي إلى تعطيل التطبيق على جميع الأجهزة.



ما الذي سيتغير بالنسبة للمستخدمين والمطورين؟



بالنسبة للمستخدمين العاديين، لن يكون بالإمكان تثبيت تطبيقات غير موقعة على أجهزة أندرويد المعتمدة.

أما المطورون، فلا تزال لديهم بعض البدائل مثل اختبار التطبيقات محليا عبر Android Studio أو استخدام ADB، لكن أي تطبيق موجه للاستخدام العام يجب أن يلتزم بالسياسة الجديدة.



قلق من مجتمع المصادر المفتوحة



أثارت هذه الخطوة مخاوف بين المدافعين عن البرمجيات مفتوحة المصدر، وعلى رأسهم منصة F-Droid، التي حذرت من أن ما يصل إلى 30% من تطبيقاتها البالغ عددها أكثر من 4000 تطبيق قد تواجه مشاكل إذا كانت آلية التحقق صارمة للغاية.



هل تتجه أندرويد نحو الانغلاق؟



بينما يرى البعض أن هذه السياسة تمثل انتصارا للأمان، يخشى آخرون أن تقترب أندرويد من نموذج “الحديقة المغلقة” الذي تتبعه آبل، مما يهدد هوية النظام المفتوحة التي لطالما ميزته.



وتؤكد جوجل أن سياستها الجديدة تسعى لتحقيق توازن بين حرية الاختيار وحماية المستخدم، لكن مدى قبول المطورين والمستخدمين لها سيتضح مع بدء تطبيقها رسميا.