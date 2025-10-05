قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر2025.. هل يتم تبكيرها؟
المملكة المتحدة: ندعم بقوة جهود ترامب للتوصل لاتفاق سلام في غزة
خطيرة تتحول لإعصار.. عاصفة استوائية تتشكل فى المحيط الهادئ
مدرب الفراعنة للسباحة بالزعانف: أبناؤنا جاهزون لرفع علم مصر في بطولة العالم
الرابط الرسمي لمنصة الإيجار القديم 2025 لحجز الشقق البديلة
السنغال.. ارتفاع الإصابات بحمى الوادي المتصدع إلى 74 إصابة و10 وفيات
أفضل شهادة تحقق أرباح من البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
موقف حماس من خطة ترامب| مناورة سياسية أم انفتاح مشروط؟.. خبير يوضح
الصحة: التحقيق مع المتغيبين وتحسين معدلات التردد بوحدة البدالة الصحية
رضا شحاتة: حكم مباراة الأهلي لم يتعامل معنا بالمثل.. وتعرضنا لظلم تحكيمي رغم الخسارة
جلسة حاسمة بين حسين لبيب وجون إدوارد لحسم مصير فيريرا
خلال أسبوع.. 180 ألف طن صادرات غذائية والدول العربية على رأس الدول المستقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تطمئن عشاق أندرويد.. التحميل الجانبي لن يختفي والتحقق الإجباري يصل قريبا

أندرويد
أندرويد
شيماء عبد المنعم

لطالما كانت حرية تثبيت التطبيقات من خارج متجر جوجل Play المعروفة باسم التحميل الجانبي sideloading، إحدى السمات المميزة لنظام أندرويد. 

ورغم أن هذه الحرية لن تختفي، إلا أن جوجل أعلنت عن سياسة جديدة تلزم المطورين بالتحقق الرقمي الإجباري للتطبيقات الخارجية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمان.


نهاية عصر التطبيقات غير الموقعة


وفقا للسياسة الجديدة، يجب أن تحمل كل تطبيقات APK التي توزع خارج متجر Google Play توقيعا رقميا موثوقا مرتبطا بهوية المطور الحقيقية. 

وتقول جوجل إن هذه الخطوة ستوفر مستوى من المساءلة مماثل لما هو موجود داخل متجرها، مشيرة إلى أن التطبيقات الخارجية تحتوي على برمجيات خبيثة بمعدل يزيد 50 مرة عن تلك الموجودة في متجر Play.


وفي حال قام مطور موثق بنشر تطبيق ضار، يمكن لـ جوجل إلغاء الشهادة فورا، مما يؤدي إلى تعطيل التطبيق على جميع الأجهزة.


ما الذي سيتغير بالنسبة للمستخدمين والمطورين؟


بالنسبة للمستخدمين العاديين، لن يكون بالإمكان تثبيت تطبيقات غير موقعة على أجهزة أندرويد المعتمدة. 

أما المطورون، فلا تزال لديهم بعض البدائل مثل اختبار التطبيقات محليا عبر Android Studio أو استخدام ADB، لكن أي تطبيق موجه للاستخدام العام يجب أن يلتزم بالسياسة الجديدة.


قلق من مجتمع المصادر المفتوحة


أثارت هذه الخطوة مخاوف بين المدافعين عن البرمجيات مفتوحة المصدر، وعلى رأسهم منصة F-Droid، التي حذرت من أن ما يصل إلى 30% من تطبيقاتها البالغ عددها أكثر من 4000 تطبيق قد تواجه مشاكل إذا كانت آلية التحقق صارمة للغاية.


هل تتجه أندرويد نحو الانغلاق؟


بينما يرى البعض أن هذه السياسة تمثل انتصارا للأمان، يخشى آخرون أن تقترب أندرويد من نموذج “الحديقة المغلقة” الذي تتبعه آبل، مما يهدد هوية النظام المفتوحة التي لطالما ميزته.


وتؤكد جوجل أن سياستها الجديدة تسعى لتحقيق توازن بين حرية الاختيار وحماية المستخدم، لكن مدى قبول المطورين والمستخدمين لها سيتضح مع بدء تطبيقها رسميا.

أندرويد لتحميل الجانبي تثبيت التطبيقات التحقق الرقمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

الزمالك

«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة

سما المصري

«عايزة راجل يشكمني»| سما المصري تحسم الجدل حول جملة أثارت السوشيال ميديا .. فيديو

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

الجلوس بعد الفجر

لماذا أمر الرسول بالجلوس بعد الفجر إلى الشروق؟.. 10 أسباب

العد التنازلي بدأ.. اعرف الموعد الفلكي لشهر رمضان 2026

العد التنازلي بدأ .. اعرف الموعد الفلكي لشهر رمضان 2026

ترشيحاتنا

شعار الزمالك

إصابة نجم الزمالك بشد في السمانة وبرنامج تأهيلي لتجهيزه

بن شرقي

أشرف بن شرقي وبن بنتايج في قائمة المغرب لمواجهة مصر

اسامه

إعلامي: منتخب الشباب “ملوش صاحب”.. وقرار تعيين أسامة نبيه كان غير موفق

بالصور

محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هبة قطب تكشف مفاجأة في فرح ابنتها دينا

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

طريقة عمل العجة.. اعرفي المقادير

طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي
طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي
طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي

فيديو

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

المزيد