نصائح مباشرة دون مغادرة اللعبة.. جوجل تطلق مساعد ألعاب ذكي على أندرويد

أعلنت شركة جوجل عن توسيع دمج تقنيتها الذكية Gemini في نظام أندرويد، وهذه المرة مع إضافة مميزة تستهدف عشاق الألعاب على الهواتف المحمولة.

فقد كشفت جوجل عن “Play Games Sidekick” – مساعد ألعاب يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، يقدم نصائح لحظية أثناء اللعب دون الحاجة إلى فتح تطبيق Gemini بشكل منفصل.

مساعد ذكي داخل اللعبة

ووفقا لما أوضحته جوجل في منشور رسمي على مدونتها، فإن Play Games Sidekick يظهر كطبقة عائمة Overlay، فوق الشاشة أثناء تشغيل الألعاب المحملة من متجر Google Play. ويمكن للاعبين طرح أسئلة مباشرة على المساعد للحصول على استراتيجيات أو نصائح في الوقت الحقيقي.

على سبيل المثال، يمكن للمستخدم أن يطلب من المساعد اقتراح أفضل تشكيلة للفريق أو استراتيجيات هجومية أقوى في ألعاب مثل EA Sports FC Mobile.

دعم Gemini Live وقدرات مشاركة الشاشة

وأكدت جوجل أن الـ Sidekick يعتمد على Gemini، ويتيح للمستخدمين إجراء محادثات تفاعلية تماما كما في التطبيق الأصلي، كما يستفيد المساعد من ميزة مشاركة الشاشة في Gemini Live، ما يمنحه القدرة على فهم سياق اللعب وتقديم إرشادات مفصلة ومناسبة لمجريات اللعبة.

أكثر من مجرد مدرب

لا يكتفي مساعد الألعاب الذكي بتقديم نصائح واستراتيجيات، بل يعرض أيضا معلومات مهمة ومحدثة حول اللعبة على الشاشة أثناء اللعب، مما يضمن للاعبين البقاء على اطلاع كامل بكل جديد داخل اللعبة وفي جميع مستوياتها.

بحسب موقع India Today، سيتم طرح الميزة الجديدة بشكل تدريجي، بدءا من أجهزة مختارة، على أن تتوسع تدريجيا لتشمل المزيد من المستخدمين اعتبارا من 23 أكتوبر 2025.