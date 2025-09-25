قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس الفلسطيني: نرفض إسرائيل الكبرى والاحتلال يسعى لابتلاع الضفة والقدس
قنا.. ورشة عمل تستعرض خطط التنمية بالصعيد ودعم التنافسية وتحسين الخدمات
أزمة في الزمالك قبل مباراة القمة.. مهيب عبد الهادي يكشف التفاصيل
اقتحامات واعتداءات مستمرة.. الاحتلال يستهدف المنظمات الصحية في غزة ويفاقم الكارثة الإنسانية
مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة
محمد العدل يهاجم تصريحات مدحت شلبي دون أن يذكر اسمه
مهرجان العرائس يكشف عن جدول الندوات والعروض لدورة جمال الموجي
بالتزامن مع كلمة الحوثي.. عدوان إسرائيلي يستهدف مدينة صنعاء
صورة التأشيرة.. جمال جبر يرد بقوة على تصريحات مدحت شلبي بشأن الخطيب
أخبار التكنولوجيا | آبل توضح حقيقة “الخدوش” على هواتف iPhone 17 Pro.. جوجل تطلق مساعد ألعاب ذكي على أندرويد
الرئيس السيسي يرحب بمبادرة ترامب لوقف الحرب في غزة ويؤكد: "مصر تدعم جهود إعادة الإعمار دون تهجير"
أربع ولا خميس؟.. موعد أول يوم في شهر رمضان 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نصائح مباشرة دون مغادرة اللعبة.. جوجل تطلق مساعد ألعاب ذكي على أندرويد

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة جوجل عن توسيع دمج تقنيتها الذكية Gemini في نظام أندرويد، وهذه المرة مع إضافة مميزة تستهدف عشاق الألعاب على الهواتف المحمولة. 

فقد كشفت جوجل عن “Play Games Sidekick” – مساعد ألعاب يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، يقدم نصائح لحظية أثناء اللعب دون الحاجة إلى فتح تطبيق Gemini بشكل منفصل.

مساعد ذكي داخل اللعبة

ووفقا لما أوضحته جوجل في منشور رسمي على مدونتها، فإن Play Games Sidekick يظهر كطبقة عائمة Overlay، فوق الشاشة أثناء تشغيل الألعاب المحملة من متجر Google Play. ويمكن للاعبين طرح أسئلة مباشرة على المساعد للحصول على استراتيجيات أو نصائح في الوقت الحقيقي.

على سبيل المثال، يمكن للمستخدم أن يطلب من المساعد اقتراح أفضل تشكيلة للفريق أو استراتيجيات هجومية أقوى في ألعاب مثل EA Sports FC Mobile.

دعم Gemini Live وقدرات مشاركة الشاشة

وأكدت جوجل أن الـ Sidekick يعتمد على Gemini، ويتيح للمستخدمين إجراء محادثات تفاعلية تماما كما في التطبيق الأصلي، كما يستفيد المساعد من ميزة مشاركة الشاشة في Gemini Live، ما يمنحه القدرة على فهم سياق اللعب وتقديم إرشادات مفصلة ومناسبة لمجريات اللعبة.

أكثر من مجرد مدرب

لا يكتفي مساعد الألعاب الذكي بتقديم نصائح واستراتيجيات، بل يعرض أيضا معلومات مهمة ومحدثة حول اللعبة على الشاشة أثناء اللعب، مما يضمن للاعبين البقاء على اطلاع كامل بكل جديد داخل اللعبة وفي جميع مستوياتها.

بحسب موقع India Today، سيتم طرح الميزة الجديدة بشكل تدريجي، بدءا من أجهزة مختارة، على أن تتوسع تدريجيا لتشمل المزيد من المستخدمين اعتبارا من 23 أكتوبر 2025.

جوجل مساعد ألعاب Play Games Sidekick أندرويد

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

رئيس كولومبيا

رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

مدحت شلبي

مدحت شلبي يوجه رسائل إلى الخطيب

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

صلاة الفجر

هل النوم عن صلاة الفجر من علامات النفاق؟.. اعرف حكم الشرع

الذهب

متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

صورة جماعية لوفد العاملين بالبترول وعمال السويس للزيت

نقيب البترول يزور السويس للزيت.. ويؤكد: الشركة ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني

اجتماع الوزراء

وزير الاستثمار يناقش القرارات الوزارية الخاصة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات بعض منتجات الصلب

فرص العمل المتاحة

300 فرصة عمل لمندوبي وسائقي مبيعات بالجيزة

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

حقيقة أكاديمية دينا للرقص الشرقي

في افتتاح أكاديميتها الجديدة.. دينا تكشف رسالتها وترد على الانتقادات

صورة من ضبطيات القوات المسلحة

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

