تكنولوجيا وسيارات

جوجل تطلق أداة "Mixboard" الجديدة لتحويل الأفكار إلى لوحات إبداعية بصريا

Mixboard
Mixboard
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق أداة جديدة باسم Mixboard من خلال منصة Google Labs، وهي أداة تجريبية تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي تهدف إلى إعادة تصور طريقة تفكير المبدعين في أفكارهم وتصورها بصريا. 

وتتيح هذه المنصة للمستخدمين بدء مشاريعهم باستخدام أوامر نصية بسيطة، أو استكشاف مجموعة من اللوحات الجاهزة مسبقا، مع إمكانية تحميل صورهم الخاصة أو إنشاء صور فريدة مولدة بالذكاء الاصطناعي.

كما تتميز Mixboard بقدرتها على توليد نصوص سياقية تعتمد على الصور الموجودة داخل اللوحة، ما يعزز من تجربة التصميم والتخطيط الإبداعي، حاليا، تتوفر الأداة بنسخة تجريبية عامة للمستخدمين في الولايات المتحدة، مع احتمالية توسع نطاقها ليشمل مناطق أخرى في المستقبل.

Mixboard تعتمد على نموذج تحرير الصور Nano Banana

أعلنت جوجل عبر منشور في مدونتها عن إطلاق Mixboard، التي تمثل لوحة مفاهيم تجريبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مصممة لمساعدة المستخدمين على استكشاف وتطوير وتحسين أفكارهم في مجالات مثل تخطيط ديكور المنزل، تنظيم الفعاليات، ابتكار المنتجات، أو مشاريع "افعلها بنفسك"، باستخدام مزيج من الصور والنصوص.

توفر Mixboard مساحة عمل مفتوحة مع إمكانات ذكاء اصطناعي توليدي تتيح للمستخدمين بدء مشروع جديد من خلال أمر نصي، أو اختيار قالب جاهز، يمكن للمستخدمين إضافة صورهم الخاصة أو الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتوليد صور فريدة تناسب مشاريعهم.

تتميز الأداة بسهولة تعديل اللوحات عبر استخدام اللغة الطبيعية لتغيير التفاصيل أو دمج الصور، معتمدة على نموذج تحرير الصور الخاص بجوجل المسمى Nano Banana.

كما يمكن للمستخدمين إنشاء نسخ جديدة من الأفكار بضغطة زر عبر خيارات مثل “إعادة التوليد” و”المزيد من هذا النوع”، بالإضافة إلى ذلك، تتيح Mixboard توليد نصوص متوافقة مع سياق أي صورة على اللوحة.

المزيد من التجارب والميزات من جوجل

في الوقت ذاته، تواصل جوجل اختبار ميزات ذكاء اصطناعي أخرى. فقد كشف مؤخرا عن تجربة تطبيق بحث جديد لنظام ويندوز متاح عبر Search Labs للحسابات الشخصية، يمكن المستخدمين من الضغط على مفتاحي Alt + Space للبحث الفوري عبر ملفات الكمبيوتر، وGoogle Drive، والويب. 

كما قامت الشركة بتوسيع اشتراك AI Plus ليشمل 40 دولة إضافية، مما يعكس تركيزها المتزايد على تعزيز خدمات الذكاء الاصطناعي.

جوجل Mixboard الذكاء الاصطناعي ميزات ذكاء اصطناعي

