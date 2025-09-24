جوجل تطلق اشتراك AI Plus في 40 دولة جديدة حول العالم

بعد إعلانها قبل أسبوعين عن توفير اشتراك Google AI Plus في سوق ناشئ واحد، أعلنت شركة جوجل، عن توسعة الخدمة لتشمل 40 دولة جديدة حول العالم.

ويقدم اشتراك Google AI Plus خيارا ميسرا يهدف إلى تمكين عدد أكبر من المستخدمين من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي من جوجل مقابل تكلفة أقل مقارنة بخدمات Pro وUltra.

جوجل تطلق اشتراك AI Plus في 40 دولة جديدة

يمنح الاشتراك للمستخدمين مساحة تخزين تصل إلى 200 جيجابايت مشتركة بين Gmail وجوجل درايف وصور جوجل، يمكن مشاركتها مع خمسة أفراد من العائلة.

كما يوفر مستويات أعلى من الاستخدام في تطبيق Gemini مع “وصول موسع” إلى نموذج 2.5 Pro، بالإضافة إلى إمكانيات Deep Research ونموذج Nano Banana، ويتيح أيضا “وصولا محدودا” إلى Veo 3 Fast، مع دعم نافذة سياق تصل إلى 128 ألف رمز.

يوفر الاشتراك 200 وحدة ائتمان شهريا لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في Google Flow (Veo 3 Fast) وWhisk، الذي يتيح إنشاء مقاطع فيديو من الصور باستخدام Veo 2.

كما يتضمن اشتراك AI Plus وجود اللوحة الجانبية Gemini في تطبيقات Gmail وDocs وVids وغيرها من تطبيقات Workspace، ويقدم أيضا حدودا أعلى في استخدام NotebookLM.

تختلف تكلفة الاشتراك حسب كل دولة، ويمكن للمستخدمين التحقق من الأسعار عبر الموقع الرسمي.

بعد إطلاقه في إندونيسيا، توسعت الخدمة لتشمل دولا عديدة من بينها أنجولا، بنجلاديش، بنين، بوليفيا، بوركينا فاسو، كمبوديا، الكاميرون، ساحل العاج، مصر، السلفادور، غانا، هايتي، هندوراس، كينيا، قيرغيزستان، لاوس، مالي، المكسيك، مولدوفا، المغرب، موزمبيق، نيبال، نيكاراغوا، نيجيريا، باكستان، بابوا غينيا الجديدة، الفلبين، رواندا، السنغال، طاجيكستان، تنزانيا، توغو، تونس، أوغندا، أوكرانيا، أوزبكستان، فيتنام، اليمن، زامبيا، وزيمبابوي.

اشتراك Google AI Plus

يتيح اشتراك Google AI Plus الجديد من جوجل للمستخدمين الوصول إلى ميزات متقدمة في الذكاء الاصطناعي من جوجل بسعر ميسر.

يوفر الاشتراك مساحة تخزين 200 جيجابايت مشتركة بين Gmail وجوجل درايف وGoogle Photos، مع إمكانية المشاركة مع العائلة.

كما يمنح المستخدمين ميزات متقدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل Gemini وGoogle Flow وWhisk، بالإضافة إلى أدوات مساعدة في تطبيقات Workspace مثل Gmail وDocs، تهدف الخدمة إلى جعل تقنيات الذكاء الاصطناعي أكثر سهولة وشمولا للمستخدمين حول العالم.