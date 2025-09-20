قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: اقتصادية قناة السويس تعزز خطط الدولة للتوسع في صناعات التصدير
سلاح جديد.. روسيا ترسل جنودا مصابين بالإيدز والتهاب الكبد الوبائي إلى المعارك
رئيس الوزراء يفتتح مصنعا صينيا لتكنولوجيا المنسوجات باستثمارات 70 مليون دولار
عشنا 7 سنين صعبين".. كارول سماحة تحكي صراع زوجها وليد مصطفى مع المرض
مدبولي: منطقة القنطرة غرب انطلاقة قوية نحو توطين الصناعة وتعزيز الصادرات
مدبولي: مصر ستتجاوز صادراتها 140 مليار دولار بحلول 2030
أجواء مبهجة في أول يوم دراسة في "المدارس الخاصة والراهبات" بالقاهرة|صور
مدبولي: لدينا عمالة مدربة.. وهي المفتاح الحقيقي لجذب المستثمرين
إصابة 10 أشخاص في إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بالشرقية
انزل اكشف واطمن في حملة 100 يوم صحة
إصابة 19 شخصا في انقلاب اتوبيس بمصر الإسماعيلية
وزير خارجية سوريا يرفع العلم فوق السفارة في واشنطن.. ماذا يعني؟
أكبر تحديث في تاريخ كروم.. جوجل تزود المتصفح بقدرات ذكاء اصطناعي خارقة

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة جوجل، عن تحديث ضخم لمتصفح كروم، يشمل قدرات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تهدف إلى جعل المتصفح أكثر ذكاء وتفاعلا وأمانا من أي وقت مضى. 

فمنذ إطلاقه الأول في عام 2008 كمتصفح يركز على السرعة والحماية، طور متصفح كروم اليوم ليصبح منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي، تساعد المستخدمين في إنجاز المهام، وتعزيز الإنتاجية، والحفاظ على الأمان أثناء التصفح.

مساعد التصفح Gemini في كروم

في صلب هذا التحديث، يأتي Gemini، مساعد التصفح الذكي الجديد، الذي يساعد المستخدمين في إدارة المهام المعقدة أثناء التصفح. 

على سبيل المثال، يمكن للطلاب الذين يعملون على عدة تبويبات الاعتماد على Gemini للإجابة على الأسئلة، تلخيص المحتوى، والعثور على مراجع داخل مقاطع الفيديو. كما يستطيع المساعد استرجاع صفحات تمت زيارتها سابقا، ما يسهل متابعة البحوث من حيث توقفت.

يبدأ طرح Gemini لمستخدمي Mac وويندوز في الولايات المتحدة باللغة الإنجليزية، على أن يصل لاحقا إلى تطبيقات كروم على أندرويد وiOS. 

كما تعمل جوجل على تطوير قدرات أكثر تقدما تمكن Gemini من تنفيذ مهام متعددة الخطوات، مثل إتمام عملية التسوق من البداية إلى النهاية، مع الحفاظ على تحكم المستخدم الكامل.

شريط العنوان يصبح أذكى مع “وضع الذكاء الاصطناعي”

يحصل شريط العنوان في كروم، المعروف باسم Omnibox، على تحديث جديد عبر ميزة AI Mode، التي تتيح للمستخدمين كتابة أسئلة معقدة ومتعددة الأجزاء مباشرة في شريط البحث، مع إمكانية متابعة الأسئلة للحصول على نتائج أكثر دقة. 

كما سيقدم الشريط اقتراحات ذكية مرتبطة بالسياق، مثل طرح أسئلة عن سياسة الإرجاع أو الضمان أثناء التسوق الإلكتروني، هذه الاقتراحات السياقية أصبحت متاحة بالفعل في الولايات المتحدة، بينما يبدأ طرح AI Mode في وقت لاحق من هذا الشهر، مبدئيا باللغة الإنجليزية.

أدوات أمان ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

لا يزال الأمان من الأولويات، حيث يستخدم كروم الآن تقنيات ذكاء اصطناعي جديدة لتعزيز الحماية، تشمل الميزات القدرة على حظر محاولات الاحتيال الجديدة، ملء بيانات تسجيل الدخول تلقائيا بطريقة آمنة، والتعرف على كلمات المرور المخترقة أو الإشعارات المزعجة. وأشارت جوجل إلى أن هذه الأدوات ساهمت في تقليل عدد الإشعارات الاحتيالية على أجهزة أندرويد بمعدل 3 مليارات إشعار يوميا.

وتصف جوجل هذا التوجه الجديد على أنه تحول من متصفح تقليدي إلى شريك ذكي يفهم السياق، ويتكيّف مع احتياجات المستخدم، ويساعده على العمل بكفاءة وأمان أكبر.

جوجل تحديث كروم الذكاء الاصطناعي متصفح كروم Gemini في كروم

مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

حالة الطقس اليوم .. أمطار تصل للقاهرة بعد ساعات قادمة من السواحل

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

عودة الروح والرجولة.. نجم الزمالك ينفجر غضبا بعد فوز الأهلي على سيراميكا

الفيتو الأمريكي غطاء قانوني لحرب بلا مساءلة

أستاذ قانون دولي : الفيتو الأمريكي غطاء قانوني لحرب بلا مساءلة

تفاصيل إنشاء أول مركز متكامل لإنتاج الحرير الطبيعي بالوادي الجديد

زيارة مرتقبة للرئيس التركي إلى البيت الأبيض بدعوة من ترامب | ماذا يحدث؟

كيا تطرح أفخم سيارة في تاريخها.. لن تصدق مواصفاتها

مغامرة صحفية تنتهي بصدمة لمحبي السيارات الكهربائية

أبرز لقطات حفل دير جيست 2025| أحمد سعد يدعم فلسطين.. والسقا يشكر أولاده

شباب الشرقية تنظم معرضا لتسويق وبيع منتجات أندية الفتاة والمرأة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

