أكبر تحديث في تاريخ كروم.. جوجل تزود المتصفح بقدرات ذكاء اصطناعي خارقة

أعلنت شركة جوجل، عن تحديث ضخم لمتصفح كروم، يشمل قدرات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تهدف إلى جعل المتصفح أكثر ذكاء وتفاعلا وأمانا من أي وقت مضى.

فمنذ إطلاقه الأول في عام 2008 كمتصفح يركز على السرعة والحماية، طور متصفح كروم اليوم ليصبح منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي، تساعد المستخدمين في إنجاز المهام، وتعزيز الإنتاجية، والحفاظ على الأمان أثناء التصفح.

مساعد التصفح Gemini في كروم

في صلب هذا التحديث، يأتي Gemini، مساعد التصفح الذكي الجديد، الذي يساعد المستخدمين في إدارة المهام المعقدة أثناء التصفح.

على سبيل المثال، يمكن للطلاب الذين يعملون على عدة تبويبات الاعتماد على Gemini للإجابة على الأسئلة، تلخيص المحتوى، والعثور على مراجع داخل مقاطع الفيديو. كما يستطيع المساعد استرجاع صفحات تمت زيارتها سابقا، ما يسهل متابعة البحوث من حيث توقفت.

يبدأ طرح Gemini لمستخدمي Mac وويندوز في الولايات المتحدة باللغة الإنجليزية، على أن يصل لاحقا إلى تطبيقات كروم على أندرويد وiOS.

كما تعمل جوجل على تطوير قدرات أكثر تقدما تمكن Gemini من تنفيذ مهام متعددة الخطوات، مثل إتمام عملية التسوق من البداية إلى النهاية، مع الحفاظ على تحكم المستخدم الكامل.

شريط العنوان يصبح أذكى مع “وضع الذكاء الاصطناعي”

يحصل شريط العنوان في كروم، المعروف باسم Omnibox، على تحديث جديد عبر ميزة AI Mode، التي تتيح للمستخدمين كتابة أسئلة معقدة ومتعددة الأجزاء مباشرة في شريط البحث، مع إمكانية متابعة الأسئلة للحصول على نتائج أكثر دقة.

كما سيقدم الشريط اقتراحات ذكية مرتبطة بالسياق، مثل طرح أسئلة عن سياسة الإرجاع أو الضمان أثناء التسوق الإلكتروني، هذه الاقتراحات السياقية أصبحت متاحة بالفعل في الولايات المتحدة، بينما يبدأ طرح AI Mode في وقت لاحق من هذا الشهر، مبدئيا باللغة الإنجليزية.

أدوات أمان ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

لا يزال الأمان من الأولويات، حيث يستخدم كروم الآن تقنيات ذكاء اصطناعي جديدة لتعزيز الحماية، تشمل الميزات القدرة على حظر محاولات الاحتيال الجديدة، ملء بيانات تسجيل الدخول تلقائيا بطريقة آمنة، والتعرف على كلمات المرور المخترقة أو الإشعارات المزعجة. وأشارت جوجل إلى أن هذه الأدوات ساهمت في تقليل عدد الإشعارات الاحتيالية على أجهزة أندرويد بمعدل 3 مليارات إشعار يوميا.

وتصف جوجل هذا التوجه الجديد على أنه تحول من متصفح تقليدي إلى شريك ذكي يفهم السياق، ويتكيّف مع احتياجات المستخدم، ويساعده على العمل بكفاءة وأمان أكبر.