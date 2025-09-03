قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

حكم تاريخي ينقذ جوجل من التفكيك ويبقي كروم تحت سيطرتها

جوجل
جوجل
شيماء عبد المنعم

في انتصار نادر لشركات التكنولوجيا الكبرى أمام جهات إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية، قضى قاض فيدرالي في واشنطن، بعدم إلزام شركة جوجل ببيع متصفحها كروم، بينما أمرها بمشاركة بيانات البحث مع المنافسين لفتح المجال أمام مزيد من التنافس في سوق البحث عبر الإنترنت.

وبحسب ما ذكرته وكالة “رويترز”، ارتفعت أسهم شركة ألفابت الشركة الأم لـ جوجل، بنسبة 7.2% في التداولات الممتدة، بعد أن رحب المستثمرون بالحكم، الذي سمح أيضا لجوجل بمواصلة دفع مبالغ ضخمة لشركة آبل مقابل جعل محركها الافتراضي على أجهزتها، وهي مدفوعات قال المنظمون إنها تعيق دخول المنافسين إلى السوق، بدورها، ارتفعت أسهم آبل 3%.

قرر القاضي الفيدرالي، أميت ميهتا، كذلك السماح لجوجل بالاحتفاظ بنظام التشغيل أندرويد، الذي مع كروم يشكلان دعامة أساسية لهيمنة الشركة على سوق الإعلانات الرقمية.

ويأتي الحكم بعد معركة قانونية استمرت خمس سنوات بين واحدة من أكثر الشركات ربحية في العالم والحكومة الأمريكية، حيث سبق لميهتا أن حكم العام الماضي بأن جوجل تمتلك احتكارا غير قانوني في مجال البحث والإعلانات المرتبطة به. 

ومع ذلك، قال القاضي إنه تعامل مع فرض العقوبات على جوجل بتواضع، مشيرا إلى التغيرات الكبيرة التي أحدثتها شركات الذكاء الاصطناعي في السوق منذ بدء القضية.

وأوضح ميهتا في حكمه: “يطلب من المحكمة هنا أن تحدق في بلورة سحرية وتتنبأ بالمستقبل، وهذا ليس من اختصاص القضاة عادة”.

وبينما يتوقع أن تمنح مشاركة البيانات دفعة للمنافسين في مجال الإعلانات، فإن إعفاء جوجل من بيع كروم أو أندرويد يبدد مخاوف المستثمرين من خسارة اثنين من أهم أصول الشركة.

وتواجه جوجل حاليا تهديدا متصاعدا من أدوات الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها روبوت المحادثة “شات جي بي تي” من شركة OpenAI، الذي بدأ بالفعل في تقليص هيمنة جوجل على البحث. 

ومع تمكين شركات الذكاء الاصطناعي من الوصول إلى البيانات التي ستشاركها جوجل، قد يساهم ذلك في تطوير محركات بحث ودردشة منافسة، وربما متصفحات جديدة.

وكتب ميهتا في الحكم: “تدفق الأموال إلى هذا القطاع، والسرعة التي يحدث بها ذلك، أمر مذهل”، مؤكدا أن شركات الذكاء الاصطناعي أصبحت في موقع أفضل لمنافسة جوجل مقارنة بأي مطور لمحركات البحث منذ عقود.

وبحسب ديباك ماثيفانان، محلل لدى “كانتور فيتزجيرالد”، فإن إلزام جوجل بمشاركة البيانات يحمل مخاطر تنافسية على الشركة، لكن تأثيره لن يكون فوريا، قائلا: “سيستغرق الأمر وقتا أطول حتى يتبنى المستهلكون هذه التجارب الجديدة”.

من جهتها، قالت مساعدة المدعي العام الأمريكي، جيل سلاتر، عبر منصة “إكس”، إن جهات إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار تدرس خطواتها التالية.

أما جوجل، فأعربت في تدوينة عن قلقها من أن يؤثر تقاسم البيانات على خصوصية المستخدمين، مؤكدة أنها تراجع الحكم عن كثب. 

وكانت الشركة قد أعلنت سابقا نيتها استئناف القرار، ما يعني أن التنفيذ قد يستغرق سنوات، وربما تصل القضية في النهاية إلى المحكمة العليا.

ويقول وليام كوفاتش، مدير مركز قانون المنافسة في جامعة جورج واشنطن: “القاضي ميهتا يدرك أن المحكمة العليا هي الوجهة النهائية المرجحة لهذه القضية، وقد اختار عقوبات تملك فرصة قوية للقبول هناك”.

مليارات الدولارات في المدفوعات

شكل الحكم أيضا ارتياحا لشركة آبل وشركات تصنيع الأجهزة والمتصفحات، إذ أتاح لها مواصلة تلقي عائدات تقاسم الإعلانات من جوجل مقابل البحث على أجهزتها، وتشير تقديرات “مورغان ستانلي” إلى أن جوجل تدفع لآبل نحو 20 مليار دولار سنويا.

وكتب ميهتا أن حظر هذه المدفوعات لم يعد ضروريا في ظل صعود الذكاء الاصطناعي، حيث تعد منتجات مثل "شات جي بي تي" تهديدا لهيمنة البحث التقليدي.

كما سهل الحكم على الشركات المصنعة للأجهزة تحميل تطبيقات منافسة، بعدما منع جوجل من إبرام عقود حصرية تجعل محركها الخيار الوحيد. 

وكانت جوجل قد اقترحت تخفيف هذه الاتفاقيات، وتشمل أحدث صفقاتها مع “سامسونج” و"موتورولا" و"إيه تي آند تي" و"فيرايزون" السماح لهم بتحميل محركات بحث بديلة.

حملة موسعة ضد عمالقة التكنولوجيا

تأتي هذه القضية ضمن حملة أوسع للولايات المتحدة تستهدف هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، بدأت خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وتشمل أيضا قضايا ضد “ميتا” و"أمازون" و"آبل".

إلى جانب قضية البحث، تواجه جوجل دعاوى أخرى بشأن سيطرتها على أسواق مختلفة، من بينها قضية رفعتها شركة “إيبيك جيمز” صانعة لعبة فورتنايت وأجبرت جوجل على تعديل متجر تطبيقاتها، كما تستعد الشركة للمثول أمام المحكمة في قضية منفصلة رفعتها وزارة العدل تتعلق باحتكارها غير القانوني لتقنيات الإعلانات عبر الإنترنت.

شركة جوجل آبل كروم الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

ترشيحاتنا

وزير الخارجية يلتقي نظيره اللبناني

مصر تجدد دعمها للبنان وتدين الاعتداءات الإسرائيلية واستهداف قوات اليونيفيل

وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو

وزير الخارجية المجري: اعتبار الصين منافسا منهجيا هو أكبر سوء تقدير.. ومستعدون لتعزيز علاقاتها مع أوروبا

وزير الخارجية الكوري الجنوبي جو هيون

وزير خارجية كوريا الجنوبية يعرب لنظيره الإسرائيلي عن قلقه إزاء المستوطنات بالضفة والوضع "الخطير" بغزة

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد