المنافس لآيفون وجالاكسي.. أهم ميزات هاتف OnePlus 15 قبل انطلاقه

أعلن لي جي، رئيس ون بلس الصين، رسميًا أن هاتف ون بلس 15 القادم سيُمثل فصلًا جديدًا في مسيرة العلامة التجارية في مجال الكاميرا.

وكشف لي عبر منشوره على مواقع التواصل الاجتماعي أن هاتف OP15 سيُطلق نظام التصوير LUMO من أوبو، ما يجعله أكثر هواتف ون بلس تطورًا في مجال التصوير حتى الآن.

إليكم التفاصيل التي أكدتها العلامة التجارية.

ميزات كاميرا OnePlus 15

وفقًا لـ لي، يُمثل نظام التصوير Oppo Lumo أعلى مستويات تكنولوجيا التصوير في مجموعة Oppo. وأضاف أن OnePlus 15 سيُقدم أفضل أداء تصويري في تاريخ العلامة التجارية، مُركزًا على العمق والإضاءة ودقة الألوان. ورغم انتهاء الشراكة مع Hasselblad، إلا أن العناصر المميزة، مثل فلسفة الألوان والنغمة الجمالية وأوضاع الكاميرا الرئيسية، مثل الوضع الرئيسي ونسبة العرض إلى الارتفاع الواسعة، قد تم الحفاظ عليها، مما يضمن بقاء تجربة OnePlus البصرية المميزة على حالها.

يتميز هاتف OnePlus 15 بنظام كاميرا ثلاثية 50-x، يتضمن عدسة مقربة 3.5x تعادل بُعدًا بؤريًا ذهبيًا للصورة الشخصية مقاس 85 مم.

يدعم النظام معالجة صور متقدمة مع Pro XDR، وإخراجًا عالي الدقة بنطاق بؤري كامل، وتسجيل Dolby Vision بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية، وصورًا حية فائقة الوضوح.

هاتف OnePlus 15

وفقًا للتقارير، سيضم هاتف OnePlus 15 كاميرا رئيسية من طراز Sony LYT-700 بدقة 50 ميجابكسل مع دعم OIS. وسيُقترن بكاميرا OmniVision OV50D فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة من طراز Samsung JN5 بدقة 50 ميجابكسل.

فيما يتعلق بالمواصفات الأخرى، يتميز هاتف OnePlus 15 بشاشة BOE X3 مقاس 6.78 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث متكيف يبلغ 165 هرتز. ويعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 ونظام تبريد Glacier المُعاد تصميمه، والذي يتميز بطبقتين شعريتين لتحسين تبديد الحرارة. ويعمل الجهاز ببطارية ضخمة بسعة 7300 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.

من المتوقع إطلاق الهاتف عالميًا في نوفمبر. ويشير تقرير حديث إلى أن سعر الجهاز سيبلغ 949 جنيهًا إسترلينيًا (حوالي 1260 دولارًا أمريكيًا) لنسخة 16 جيجابايت + 512 جيجابايت.