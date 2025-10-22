المؤتمر: القمة المصرية الأوروبية حدثاً استراتيجياً يؤكد مكانة مصر المحورية

قال المهندس هيثم أمان، الأمين العام المساعد لأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، أن القمة المصرية الأوروبية ببروكسل بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل حدثاً تاريخياً واستراتيجياً يؤكد مكانة مصر المحورية كشريك رئيسي للاستقرار والأمن في القارة الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط.

وأشار هيثم أمان في تصريحات له اليوم، إلى انعقاد القمة في العاصمة البلجيكية يُعد تتويجاً طبيعياً لعملية الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، والذى يأتي في توقيت بالغ الأهمية حيث تتزايد التحديات الإقليمية والدولية.

و أضاف أن القمة هي اعتراف أوروبي واضح بدور مصر كحائط صد ضد التهديدات الأمنية، وبخاصة في إدارة ملفات الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، كما أنها تهدف إلى دفع التعاون الاقتصادي والاستثماري لمستويات غير مسبوقة، بما في ذلك الاستفادة من حزمة الدعم الأوروبي وتعزيز الاستثمارات في قطاعات الطاقة (خاصة الهيدروجين الأخضر والربط الكهربائي) والبنية التحتية.

أهمية الملفات المدرجة علي جدول أعمال القمة

وأشار أمان، إلي أهمية الملفات المدرجة علي جدول أعمال القمة والتى تركز على محاور الشراكة الستة، وعلى رأسها تنسيق المواقف المشتركة إزاء الأوضاع في غزة، وجهود مصر في مفاوضات التهدئة وإيصال المساعدات، إضافة إلى تطورات الأوضاع في السودان وليبيا وأمن الملاحة في البحر الأحمر.

وأوضح، أن مشاركة الرئيس السيسي في القمة تكتسب أهمية قصوى لعدة أسباب منها أن حضور الرئيس يضمن اتخاذ قرارات تنفيذية سريعة وعملية بشأن الشراكات والاتفاقيات، بما يتجاوز الروتين البيروقراطي، كما أن الرئيس السيسي يمثل الضامن للاستقرار الإقليمي، ومشاركته ضرورية لبلورة رؤية مشتركة وفاعلة للتعامل مع الأزمات الإقليمية، خاصة ما يتعلق برفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني.