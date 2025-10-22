مصطفى شوكت رئيسا لهيئة حماة الوطن البرلمانية بمجلس الشيوخ| خاص

كشفت مصادر عن اختيار اللواء مصطفى شوكت لتولي رئاسة الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، وذلك بعد موافقة الحزب على القرار.

وأضافت المصادر لـ"صدى البلد" أن الحزب قرر تعيين اللواء محمود صلاح نائبا لرئيس الهيئة البرلمانية، في إطار إعادة تنظيم صفوفه داخل المجلس استعدادا لدور الانعقاد الجديد.

ويعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، جلسته المقبلة يوم الأحد المقبل، لإعلان تشكيل قوائم اللجان النوعية في المجلس.

ومن المقرر أن يعقد جلسة لإعلان تشكيل اللجان بعد انتهاء الأعضاء من تحديد رغباتهم في عضوية لجان المجلس، ثم يتم دعوة اللجان لإجراء انتخابات هيئات مكاتبها لانتخاب رئيس ووكيلين وأمين سر لكل لجنة.