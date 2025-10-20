حماة الوطن بسوهاج يبدأ جولاته الانتخابية بمؤتمر حاشد لمرشحيه في جهينه

بدأ حزب حماة الوطن بسوهاج برئاسة الدكتور مختار همام، بتنظيم الفعاليات والمؤتمرات لمرشحيه بانتخابات مجلس النواب المقبلة سواء ضمن القائمة الوطنية أو التحالف الوطني، بتوجيهات من أمين عام الحزب بالمحافظة ومرشح القائمة الوطنية .

وجاءت أولى المؤتمرات بتنظيم مؤتمر حاشد بمركز جهينة لمرشحه علاء سليمان الحديوي بمركز جهينة وسط مشاركة الآلاف من أبناء جهينة وقراها، وبمشاركة قيادات حزب حماة الوطن، ومن بينهم المحاسب كمال شلبي أمين التنظيم وعاطف القلاوى الأمين المساعد ، وممدوح همام مرسي رئيس قطاع شرق، ولفيف من قيادات وأعضاء الحزب.

أبناء الدائرة الرابعة في مراكز جهينة وطهطا

و رحب علاء الحديوى بكل المواطنين الذين جاءوا من كل مكان لاعلانهم تأييد ابن من أبناءهم المخلصين .

و اوضح علاء الحديوي ، أنه يعلم مشاكل و آلام أبناء الدائرة الرابعة في مراكز جهينة وطهطا و طما و لديه رؤية واضحة و أولويات للتنفيذ منها قطاعات الصحة و عجز الاطباء و الأجهزة و كذلك ملف التعليم والمرافق من مياه شرب نقية وطرق و صرف صحي وغيرها.

و أضاف علاء الحديوي، أنه يعتز بثقة حزب حماة الوطن و دعمه الكامل من خلال أعضائه ووحداته الحزبية المنتشرة بربوع المحافظة .

وأضاف أنه ضمن برنامجه الانتخابي يولي اهتماما كبيرا للشباب والسيدات و الخبرات المتميزة من جيل الاساتذة في مختلف القطاعات، وسيقوم بتشكيل مكاتب خدمات داخل كل مركز بالدائرة الرابعة و سيعلن قريبا عن تشكيل لجان من الشباب و المرأة والتواصل معهم بشكل مستمر ويكون دورهم رصد احتياجات المواطنين و العمل على حلها وتقديم خدمات تليق بكل مواطن .

ونوه علاء الحديوي ، إلى انه سيكون صوت الحق تحت قبة البرلمان مدافعا عن كل مواطن و سيقدم مشروعات قوانين تحقق هذا الهدف .

من جانبه ، طالب المحاسب كمال شلبي أمين التنظيم جميع الهياكل التنظيمية فى الدائرة الرابعه بالوقوف خلف مرشح حزب حماة الوطن الذى أثبت حضوره وتميزه وعمله الميداني ووقوفه مع المواطنين، والذى انعكس ذلك بدوره فى زيادة عدد مقاعد الحزب فى مجلس الشيوخ وزيادة عدد أعضاء المعينين من قبل رئيس الجمهورية، وقدم الشكر لكل أهالى جهينه على حسن استقبالهم