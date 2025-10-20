قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ملحمة وطنية.. لحظة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية لمؤسسة أبو العينين إلى قطاع غزة| شاهد
هيئة البث الإسرائيلية: حماس تسلم جثـ ـة محتجز إسرائيلي مساء اليوم
خامنئي: الرئيس الأمريكي يتفاخر بأنه دمر البرنامج النووي الإيراني.. فليستمر في الوهم
2020 جنيها زيادة في أسعار الذهب خلال 10 أشهر.. وواصف يكشف أسباب الارتفاع
التحريات تكشف لغز سقوط طالب من الطابق الخامس بحدائق القبة
وزير الخارجية: حوكمة البحر الأحمر تظل شأنا أصيلا وحصريا للدول المشاطئة
عاشور: ضرورة تعظيم الاستفادة من الأبحاث لخدمة الصحة والزراعة والطاقة
قبل قمة بوتين وترامب .. زاخاروفا: مجتمع أوروبا الغربية يريد إحباط أي طموحات سلام
عبد العاطي يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي تطورات القرن الأفريقي ودعم بعثة الاستقرار بالصومال
أطالب بإعدام القاتل.. والد طفل الإسماعيلية يكشف أسرار اللحظات الأخيرة قبل المأساة
وسائل إعلام سورية: طائرات حربية إسرائيلية تحلق فوق ريف دمشق
إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي لدخول المساعدات إلي غزة
حماة الوطن بسوهاج يبدأ جولاته الانتخابية بمؤتمر حاشد لمرشحيه في جهينه

محمد الشعراوي

بدأ حزب حماة الوطن بسوهاج برئاسة الدكتور مختار همام، بتنظيم الفعاليات والمؤتمرات لمرشحيه بانتخابات مجلس النواب المقبلة سواء ضمن القائمة الوطنية أو التحالف الوطني، بتوجيهات من أمين عام الحزب بالمحافظة ومرشح القائمة الوطنية .

وجاءت أولى المؤتمرات بتنظيم مؤتمر حاشد بمركز جهينة لمرشحه  علاء سليمان الحديوي بمركز جهينة وسط مشاركة الآلاف من أبناء جهينة وقراها، وبمشاركة قيادات حزب حماة الوطن، ومن بينهم المحاسب كمال شلبي أمين التنظيم وعاطف القلاوى الأمين المساعد ، وممدوح همام مرسي رئيس قطاع شرق، ولفيف من قيادات وأعضاء الحزب.

 أبناء الدائرة الرابعة في مراكز جهينة وطهطا

و رحب علاء الحديوى بكل المواطنين الذين جاءوا من كل مكان لاعلانهم تأييد ابن من أبناءهم المخلصين .

و اوضح علاء الحديوي ، أنه يعلم مشاكل و آلام أبناء الدائرة الرابعة في مراكز جهينة وطهطا و طما و لديه رؤية واضحة و أولويات للتنفيذ منها قطاعات الصحة و عجز الاطباء و الأجهزة و كذلك ملف التعليم والمرافق من مياه شرب نقية وطرق و صرف صحي وغيرها.

و أضاف علاء الحديوي، أنه يعتز بثقة حزب حماة الوطن و دعمه الكامل من خلال أعضائه ووحداته الحزبية المنتشرة بربوع المحافظة .

وأضاف أنه ضمن برنامجه الانتخابي يولي اهتماما كبيرا للشباب والسيدات و الخبرات المتميزة من جيل الاساتذة في مختلف القطاعات، وسيقوم بتشكيل مكاتب خدمات داخل كل مركز بالدائرة الرابعة و سيعلن قريبا عن تشكيل لجان من الشباب و المرأة والتواصل معهم بشكل مستمر ويكون دورهم رصد احتياجات المواطنين و العمل على حلها وتقديم خدمات تليق بكل مواطن .

ونوه علاء الحديوي ، إلى انه سيكون صوت الحق تحت قبة البرلمان مدافعا عن كل مواطن و سيقدم مشروعات قوانين تحقق هذا الهدف  .

من جانبه ، طالب المحاسب كمال شلبي أمين التنظيم جميع الهياكل التنظيمية فى الدائرة الرابعه بالوقوف خلف مرشح حزب حماة الوطن الذى أثبت حضوره وتميزه وعمله الميداني ووقوفه مع المواطنين، والذى انعكس ذلك بدوره فى زيادة عدد مقاعد الحزب فى مجلس الشيوخ وزيادة عدد  أعضاء المعينين من قبل رئيس الجمهورية، وقدم الشكر لكل أهالى جهينه على حسن استقبالهم 

