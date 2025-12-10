كأس عاصمة مصر| محاضرة لـ توروب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة إنبي

عقد ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة للاعبين؛ قبل انطلاق المران الذي أقيم اليوم بفرع مدينة نصر، استعدادًا لمواجهة إنبي، والتي تجمع الفريقين مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وناقش توروب مع اللاعبين، العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباراة؛ في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمرحلة المقبلة.

وبدأ المران بمجموعة من التدريبات البدنية قبل الانتقال إلى تنفيذ الفقرات الفنية والخططية المتنوعة في إطار الاستعداد للمباراة.

وخضع حراس المرمى لمران قوي قبل المشاركة في تقسيمة الكرة التي أجراها الجهاز الفني بمشاركة اللاعبين.