بث مباشر لفعاليات ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم من مسجد مصر بالعاصمة

انطلقت منذ قليل في مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة فعاليات الحفل الختامي للمسابقة العالمية للقرآن الكريم في دورتها الثانية والثلاثين، التي تنظمها وزارة الأوقاف، وذلك بعد خمسة أيام من المنافسات التي جمعت نخبة من حفظة كتاب الله من مختلف دول العالم، في واحدة من أوسع المشاركات الدولية منذ انطلاق المسابقة.

ويشهد الحفل حضور عدد من الوزراء، يتقدمهم وزير الأوقاف، إلى جانب محافظ القاهرة، ولفيف من كبار العلماء والقيادات الدينية والأئمة والدعاة، إضافة إلى المتسابقين وأعضاء لجان التحكيم من داخل مصر وخارجها.

وتقوم وزارة الأوقاف ببث الحفل مباشرة، ليتمكن الجمهور داخل مصر وخارجها من متابعة الفائزين في مختلف الفروع، إلى جانب الكلمات الرسمية وتكريم المتسابقين والمحكمين.

لمتابعة البث: اضغط هنا

