فن وثقافة

أوركسترا "ليالي زمان" تحتفل بـ50 عامًا على إرث أم كلثوم في كاليفورنيا

عادل إسكندر
عادل إسكندر
تقى الجيزاوي

شهد مسرح سابان في بيفرلي هيلز أمسية فنية لا تُنسى بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيل سيدة الغناء العربي أم كلثوم، أقامتها أوركسترا "ليالي زمان" بقيادة المايسترو الشهير عادل إسكندر.

الحفل، الذي جمع الأصالة بالفخامة، جذب أكثر من 1340 من الجالية العربية وعشاق الأوركسترا، مما جعله حدثًا استثنائيًا .

قدّم نجوم الحفل باقة متنوعة من روائع أم كلثوم، بدءًا بأداء كورال الأوركسترا لأغنية "غنى لى شوى شوى"، تلاها أداء "أمل حياتي" بصوت النجمة سارة بنس، و"أنساك ده كلام" مع المبدعة راما حچاوي.

أضاف العزف المنفرد للموهوبة هنيا العسكري على البيانو لمسة إبداعية، بينما غنت لاميتا سمعان "سيرة الحب"، وأبدع الفنان عفيف تايان في عزف عود منفرد. 
كما قدمت نضال إيبورك أغاني "هذه ليلتي"، "دارت الأيام"، "الحب كده"، و"الأطلال"، قبل الختام بأداء مشترك مع لاميتا سمعان في "دارت الأيام" .

وأعرب المايسترو عادل إسكندر عن سعادته بالنجاح الكبير لهذا الحفل , فكتب على فيسبوك : "الحمد لله، أشكرك يا رب على النجاح الكبير لحفل أوركسترا ليالي زمان – كلثوميات في مسرح صبان بمدينة بيفرلي هيلز. كان يومًا استثنائيًا ومشرفًا بكل المقاييس".

وأضاف شكره لأعضاء الأوركسترا "واحدًا واحدًا"، والمطربات على أدائهن الراقي، والجمهور "صفوة المجتمع الأمريكي" على حضورهم وتشجيعهم.

كما وجه شكرًا خاصًا لزوجته نبيلة ولأولاده: المهندس مايكل، الموسيقار كيكا، وبنته صوفيا، قائلًا: "وجودكم بجانبي هو مصدر القوة والإلهام في كل خطوة".

ولم ينسَ شكر المخرج، الإعلاميين، وفرق الصوت والإضاءة على مساهمتهم في جعل الحفل "تاريخيًا".

يأتي هذا الحفل في سياق احتفاء متجدد بإرث أم كلثوم، ويعكس دور أوركسترا "ليالي زمان" في نشر الفن العربي الأصيل في المهجر، محافظًا على التراث الغنائي الذي يجمع القلوب.

