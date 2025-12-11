سفراء المرضى.. الصحة تطلق برنامجا جديدا.. تعرف على شروط الانضمام

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن فتح باب التسجيل في الدفعة الأولى من مبادرة سفراء سلامة المرضى.

شروط التقديم :

1- أن يكون المتقدم أحد هذه الفئات

• المرضى وذويهم.

• ممثلون عن منظمات المجتمع المدني.

• طلاب الجامعات والمعاهد.

• طلاب المدارس الثانوية/ والمدارس التمريضية (سفراء صغار)

• الأخصائيون الإجتماعيون بالمنشآت المختلفة.

• العاملون بالقطاع الصحي (أطباء – صيادلة –أطباء أسنان- أطباء علاج طبيعي– تمريض – فنيين – إداريين)

2- يفضل أن يكون المتقدم قد شارك في بعض الأنشطة التطوعية أو الأنشطة الطلابية بالجامعة

البرنامج يشمل:

• تنمية المهارات الشخصية (Soft Skills)

• محتوى متخصص في سلامة المرضى لنشر ثقافة سلامة المرضى بين الجمهور

مميزات البرنامج:

• شهادة معتمدة من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية للدفعة الأولى من سفراء سلامة المرضى باسم سفير سلامة المرضى.

• فرصة للمشاركة في الأنشطة التوعوية والفعاليات القومية الخاصة بسلامة المرضى.

• بناء شبكة من القادة الشباب في مجال سلامة المرضى.

• فرصة حضور المؤتمرات الخاصة بسلامة المرضى.

• نشر الإنجازات الخاصة بأفضل سفراء على صفحات التواصل الإجتماعي التابعة لوزارة الصحة.

للاطلاع على شروط وكيفية الترشح من خلال الرابط الإلكتروني المرفق https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCdKs79N6YxmsdCTj9FE1I0ZvA-bJMf9KGjylRpZoDswBS0w/viewform?usp=dialog