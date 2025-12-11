سفراء المرضى.. الصحة تطلق برنامجا جديدا.. تعرف على شروط الانضمام

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبدالصمد ماهر

أعلنت  وزارة الصحة والسكان عن فتح باب التسجيل في الدفعة الأولى من مبادرة سفراء سلامة المرضى.

شروط التقديم:

1- أن يكون المتقدم أحد هذه الفئات

• المرضى وذويهم.

• ممثلون عن منظمات المجتمع المدني.

• طلاب الجامعات والمعاهد.

• طلاب المدارس الثانوية/ والمدارس التمريضية (سفراء صغار)

• الأخصائيون الإجتماعيون بالمنشآت المختلفة.

• العاملون بالقطاع الصحي (أطباء – صيادلة –أطباء أسنان- أطباء علاج طبيعي– تمريض – فنيين – إداريين)

2- يفضل أن يكون المتقدم قد شارك في بعض الأنشطة التطوعية أو الأنشطة الطلابية بالجامعة

البرنامج يشمل:

• تنمية المهارات الشخصية (Soft Skills)

• محتوى متخصص في سلامة المرضى لنشر ثقافة سلامة المرضى بين الجمهور

مميزات البرنامج:

• شهادة معتمدة من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية للدفعة الأولى من سفراء سلامة المرضى باسم سفير سلامة المرضى.

• فرصة للمشاركة في الأنشطة التوعوية والفعاليات القومية الخاصة بسلامة المرضى.

• بناء شبكة من القادة الشباب في مجال سلامة المرضى.

• فرصة حضور المؤتمرات الخاصة بسلامة المرضى.

• نشر الإنجازات الخاصة بأفضل سفراء على صفحات التواصل الإجتماعي التابعة لوزارة الصحة.

للاطلاع على شروط وكيفية الترشح من خلال الرابط الإلكتروني المرفق https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCdKs79N6YxmsdCTj9FE1I0ZvA-bJMf9KGjylRpZoDswBS0w/viewform?usp=dialog

سلامة المرضى الأنشطة التطوعية علاج طبيعي تمريض صيادلة

