سفراء المرضى.. الصحة تطلق برنامجا جديدا.. تعرف على شروط الانضمام

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن فتح باب التسجيل في الدفعة الأولى من مبادرة سفراء سلامة المرضى.
شروط التقديم:
1- أن يكون المتقدم أحد هذه الفئات
• المرضى وذويهم.
• ممثلون عن منظمات المجتمع المدني.
• طلاب الجامعات والمعاهد.
• طلاب المدارس الثانوية/ والمدارس التمريضية (سفراء صغار)
• الأخصائيون الإجتماعيون بالمنشآت المختلفة.
• العاملون بالقطاع الصحي (أطباء – صيادلة –أطباء أسنان- أطباء علاج طبيعي– تمريض – فنيين – إداريين)
2- يفضل أن يكون المتقدم قد شارك في بعض الأنشطة التطوعية أو الأنشطة الطلابية بالجامعة
البرنامج يشمل:
• تنمية المهارات الشخصية (Soft Skills)
• محتوى متخصص في سلامة المرضى لنشر ثقافة سلامة المرضى بين الجمهور
مميزات البرنامج:
• شهادة معتمدة من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية للدفعة الأولى من سفراء سلامة المرضى باسم سفير سلامة المرضى.
• فرصة للمشاركة في الأنشطة التوعوية والفعاليات القومية الخاصة بسلامة المرضى.
• بناء شبكة من القادة الشباب في مجال سلامة المرضى.
• فرصة حضور المؤتمرات الخاصة بسلامة المرضى.
• نشر الإنجازات الخاصة بأفضل سفراء على صفحات التواصل الإجتماعي التابعة لوزارة الصحة.
للاطلاع على شروط وكيفية الترشح من خلال الرابط الإلكتروني المرفق https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCdKs79N6YxmsdCTj9FE1I0ZvA-bJMf9KGjylRpZoDswBS0w/viewform?usp=dialog