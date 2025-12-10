السكة الحديد تسير الرحلة 37 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم الأربعاء، عن تسيير الرحلة رقم (37) من القطارات المخصصة لنقل المواطنين السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية ، والتي تحمل علي متنها (1028) راكبًا إلى محافظة اسوان تمهيدا لانتقالهم إلى دولة السودان الشقيقة ، ليصل إجمالي عدد المستفيدين منذ إنطلاق اولي رحلات المشروع في يوليو الماضي الي (35572) راكبًا سودانياً .

ومن المقرر وصول القطار إلى محطة السد العالي بأسوان في تمام الساعة 23:40 مساءً، على أن يعود القطار نفسه لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في تمام الساعة 11:30 صباح الغد وفقا لإجراءات التشغيل المقررة .

تقديم كافة التسهيلات

وتؤكد الهيئة حرصها علي تقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة للأشقاء وتوفير كل ما يلزم لضمان رحلة آمنة وكريمة حتى وصولهم إلى وطنهم وذلك انطلاقاً من عمق الروابط والعلاقات التاريخية والشعبية التي تجمع البلدين الشيقين.