وجه قبلي وبحري | قرار عاجل في السكة الحديد بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية واستمرار هطول الأمطار على أنحاء متفرقة بالوجهين القبلي والبحري، فقد تقرر تطبيق اجراءات السلامة الخاصة بسوء الاحوال الجوية خلال مسير القطارات علي بعض الخطوط ، بما يحقق أعلي معاير الامان والسلامة وتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

الاعتذار عن بعض التاخيرات

وتتقدم الهيئة بالاعتذار عن بعض التأخيرات التي تطرأ علي حركة التشغيل المقررة لحين تحسن الاحوال الجوية ، مؤكدة متابعتها الدقيقة لحركة القطارات من خلال مراكز التحكم والسيطرة الرئيسية والفرعية علي امتداد الشبكة والإستعداد التام للتعامل مع المواقف الطارئة التي قد تفرضها موجة الطقس السيئ من خلال عناصرها الفنية والهندسية وأطقم الطوارئ المنتشرة على مستوى مناطق الهيئة ، لسرعة مواجهة أي مشكلات تؤثر على أمن وسلامة مسير القطارات نتيجة سقوط الأمطار.