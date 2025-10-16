ياسر جلال يشارك في اجتماع أعضاء حزب حماة الوطن المعينين بمجلس الشيوخ

شارك النائب ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، في الاجتماع الذي عقده الفريق محمد عباس حلمي، رئيس حزب حماة الوطن، مع أعضاء الحزب المعينين بقرار من رئيس الجمهورية بمجلس الشيوخ، لبحث خطة العمل خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع انطلاق أعمال الفصل التشريعي الثاني للمجلس يوم السبت المقبل.

جاء الاجتماع بحضور عدد من قيادات الحزب، بينهم اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير الأمين العام، والدكتور أحمد العطيفي الأمين العام المساعد – أمين التنظيم، والنائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، إلى جانب النائب ياسر جلال وعدد من أعضاء الشيوخ عن الحزب.

وخلال اللقاء، وجّه الفريق محمد عباس حلمي التهنئة للأعضاء على ثقة رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن حزب حماة الوطن سيكون على قدر هذه الثقة من خلال دعم الدولة المصرية واستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد رئيس الحزب على أهمية تكامل الأدوار بين نواب الحزب في مجلسي النواب والشيوخ، وتكثيف الجهود البرلمانية خلال المرحلة المقبلة لخدمة المواطنين وتعزيز مسيرة التنمية في مختلف القطاعات.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول آليات التنسيق البرلماني بين الأعضاء، وأدوار أمانة الشؤون البرلمانية في دعمهم فنيًا ولوجستيًا، مع التأكيد على استمرار اللقاءات الدورية لتحقيق أكبر قدر من التناغم بين الأداء الحزبي والبرلماني.