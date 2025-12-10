قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اشرف زكى يكشف تطورات الحالة الصحية لطارق الأمير |خاص

طارق الأمير
طارق الأمير
تقى الجيزاوي

كشف نقيب المهن التمثيلية دكتور اشرف زكى تفاصيل الحالة الصحية للفنان طارق الأمير بعد تعرضه لوعكة كما تداول خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال أشرف زكى فى تصريح خاص لموقع صدى البلد ، ان الفنان طارق الأمير يتواجد حاليا فى العناية المركزة بمستشفى دار الشفا ، وذلك بسبب تعرضه لأزمة صحية خلال الأيام الماضية اثر وجود بعد المشاكل بالقلب.

وكان طالب شقيقه يحيى بالدعاء له بعد دخوله الى المستشفى ، ونشر صورة تجمعه بشقيقه الفنان طارق الأمير ،  وكتب:"عن إيمان ويقين بأن الدعاء يغير الأقدار، فالرجاء الدعاء لأخى طارق الأميرعن ظهر غيب، فأسألك يا رب بكل اسم هو لك أن تنجيه وتعفو عنه وتشفيه شفاءً لا يغادر سقماً، ولا تورينا فيه سوء أبداً، فهو فى حالة حرجة جداً فى العناية المركزة."

طارق الأمير

وطارق الأمير هو فنان مصرى بدأ مشواره الفني في التسعينيات، وقدم عدد من الأدوار البارزة ، مثل دور هاني في فيلم اللي بالي بالك عام 2003، ودور عبد المنصف في فيلم عسل أسود عام 2010، إضافة إلى مشاركاته في أعمال مثل صنع في مصر "2014". 

